Trung Quốc bắt nghi phạm đốt quán karaoke, 18 người chết

Theo thông tin trước đó, ngọn lửa bùng lên bên trong tòa nhà ba tầng ở thành phố Thanh Viễn vào quá nửa đêm, khiến thêm 5 người khác bị thương ngoài số người chết.



Theo thông báo của cảnh sát Thanh Viễn trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, cảnh sát địa phương nhận được tin báo về vụ cháy lúc 0h30 ngày 24-4 (giờ địa phương) và ngọn lửa đã được khống chế vào lúc 0h55.

"Theo điều tra sơ bộ, trận cháy là do có người phóng hỏa. Hiện tại, cơ quan an ninh đang đẩy mạnh điều tra vụ việc", báo The New York Times trích tuyên bố của cảnh sát.

Hình ảnh vụ cháy được phát trên truyền hình Trung Quốc - Ảnh: GB TIMES

Cảnh sát cho biết nghi phạm đốt quán karraoke Liu Chunlu bị bắt lúc 10h50 sáng nay (24-4) và bản thân y cũng bị bỏng trong vụ cháy.

Liu Chunlu được cho là đã khóa cửa thoát hiểm duy nhất của quán karaoke trước khi đốt quán.

Trong khi đó, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) nói rằng vụ cháy là do một người đàn ông đã có xích mích từ trước gây ra.

Hãng thông tấn China News Service đưa tin cảnh sát đã phải phong tỏa nhiều con đường để bắt nghi phạm đốt quán karaoke.

Chính quyền địa phương đã trao thưởng 200.000 Nhân Dân tệ (31.665 USD) cho người cung cấp thông tin giúp bắt được nghi phạm.

Những năm gần đây, ở Trung Quốc xuất hiện một số vụ nghi phóng hỏa làm chết người.

Năm ngoái, cảnh sát cũng bắt một người đàn ông nghi phóng hỏa đốt một tòa chung cư ở phía đông Trung Quốc, làm chết 22 người.

Năm 2016, 17 người trên một chiếc xe buýt đã tử nạn trong một vụ tình nghi phóng hỏa. Một người đàn ông sau đó đã bị bắt do dính líu tới vụ việc trên.