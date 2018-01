Tài xế lại phản ứng, kẹt xe hàng km tại BOT T2 Cần Thơ

16h15 chiều nay, các tài xế xe tải, ôtô biển số ở An Giang, Kiên Giang…lưu thông trên QL91, đồng loạt dừng tại trạm BOT T2 (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) để phản ứng, không chịu mua vé gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.



Các tài xế cho rằng, BOT T2 đặt sai vị trí, họ chỉ đi có vài trăm mét trên QL 91 nhưng phải trả phí cho toàn tuyến.

Các tài xế phản ứng tại BOT T2 vào chiều nay.

“Tôi từ Kiên Giang qua An Giang chỉ đi có vài trăm mét QL91 nhưng cũng phải mua vé toàn tuyến, mỗi tháng hơn 5 triệu đồng. Trong khi hàng năm tôi đóng phí đường bộ hơn 10 triệu đồng. Trạm thu phí đặt ở đây là tận thu, yêu cầu phải di dời”, một tài xế phản ứng.

Một số tài xế khác cho rằng, mình đi bao nhiêu mét của BOT thì thu bấy nhiêu, chứ không đồng ý mua vé toàn tuyến.

Do các tài xế đồng loạt dừng tại BOT T2 không đồng ý mua vé qua trạm nên gây kẹt xe nghiêm trọng.

Kẹt xe nghiêm trọng tại BOT T2 Cần Thơ vào chiều nay.

Giao thông trên QL91 hướng về phía phà Vàm Cống kẹt nhiều km. Nhiều tài xế xuống xe để ngóng xem tình hình giao thông phía trước. Một số hành khách đi trên xe buýt, xe khách đã bỏ xuống đi bộ qua trạm hoặc vào quán nước ven đường ngồi chờ.

Đến 16h40, trước sức ép kẹt xe nghiêm trọng và sự phản ứng gay gắt của các tài xế buộc nhân viên trạm thu phí T2 phải xả trạm.

Trả lời VietNamNet những vấn đề tại trạm BOT T2, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, mấy tháng trước, Bộ GTVT đã họp với các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ...để tìm hướng xử lý.

"Cơ quan chức năng đang xem xét giải quyết. Vấn đề này không thể giải quyết ngay được mà cần có thời gian, vì vậy các tài xế cũng nên tôn trọng”, ông Thống nói.

Một số hành khách vào quán nước uống chờ thông xe.

Cũng theo người đứng đầu UBND TP Cần Thơ, phương án mà Bộ GTVT đưa ra là không dời trạm T2 mà làm thêm 1 tuyến đường tránh. Các tài xế đi từ An Giang về Kiên Giang và ngược lại sẽ lưu thông vào tuyến tránh mà không phải qua trạm thu phí T2.

“Nhiệm vụ của chính quyền địa phương chỉ can thiệp khi nào xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Còn những việc khác do Bộ GTVT và chủ đầu tư giải quyết”, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói.

Trước đó, UBND tỉnh An Giang kiến nghị di dời trạm thu phí BOT T2, ngày 4/1/2018 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký thông báo số 05/TB-VPCP về việc truyền đạt kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

“Giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương có liên quan kiểm tra, đánh giá để có phương án đặt trạm phù hợp nhất trước khi khánh thành cầu Vàm Cống. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền”, thông báo nêu.