Sức khỏe cô gái bị người đàn ông ngoại quốc thiêu sống giờ thế nào?

Đến trưa nay 19/1, nạn nhân Nguyễn Thị H. (SN 1984) trong vụ người đàn ông ngoại quốc thiêu bạn gái vẫn đang điều trị tích cực tại khoa Bỏng - Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội).

Trao đổi với PV tại bệnh viện Xanh Pôn, bà Nguyễn Thị Hoài (mẹ đẻ nạn nhân) cho biết, hiện tại H. vẫn rơi vào trạng thái mê mệt và chưa nhớ lại được mọi chuyện kinh hoàng đã xảy ra.

Chị H. bị thiêu sống dẫn đến bỏng toàn thân, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội).

Theo lời của bà Hoài thì gia đình bà đang ở huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) nhận được hung tin vào khoảng 10h sáng ngày 16/1.

“Nhận được tin, chúng tôi tức tốc ra viện để chăm con. H. chưa từng kể cho tôi hoặc mọi người trong nhà về việc quen biết người đàn ông nước ngoài. Ở quê nó lập gia đình (tức nạn nhân) có một con, nhưng sau cả hai vợ chồng ly thân. Hiện cháu tôi đang sống cùng bố, còn H. ra Hà Nội làm ăn”, bà Hoài cho hay.

Bà Hoài cho biết thêm, các bác sĩ nói rằng con gái tôi bị bỏng nặng 70%, da cháy xém nhiều bộ phận trên cơ thể và phải điều trị lâu dài.

Như Kiến Thức đã đưa tin, vụ việc cô gái bị bạn trai ngoại quốc tẩm xăng thiêu sống xảy ra vào lúc 15h30 ngày 15/1, tại phố Đặng Thai Mai (phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội).

Lãnh đạo Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) xác nhận thông tin về vụ việc xảy ra. Hiện Công an quận Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra, truy bắt nghi phạm thiêu sống chị Nguyễn Thị H ..

* Tên nhân vật đã được thay đổi