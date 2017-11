Rùng mình: Bóp cổ giết người tình rồi nằm ngủ bên cạnh

Liên quan tới vụ việc bóp cổ đến chết người tình, ngày 16/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đang tạm giữ đối tượng Lưu Văn Hải (38 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, Hải và chị H.T.Y. (31 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, gần đây cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Y. đòi chia tay.

Hiện trường vụ việc. Nguồn ảnh: PLO

Chiều 15/11, Hải đến nhà Y. để nói chuyện và níu kéo tình cảm nhưng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Hải xô ngã chị Y. rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, Hải đi mua thuốc ngủ về uống rồi nằm ngủ cạnh với ý định chết cùng nạn nhân.

Tuy nhiên, sau khoảng 2 giờ, Hải tỉnh dậy thấy mình vẫn bình thường nên bỏ về phòng trọ gần đó.

Đến chiều tối cùng ngày, hàng xóm phát hiện chị Y. tử vong liền báo cơ quan công an. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định Hải chính là nghi can sát hại chị Y. nên đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.