Bắt "yêu râu xanh" dâm ô bé gái ngủ trong quán bún bò Huế

(Kiến Thức) - Do trong lúc làm việc thường trêu nhau những câu nói nhạy cảm, C. nảy sinh dục vọng nên dâm ô với em H.

Ngày 16/11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ đối tượng L.V.C (SN 1995, ở Yên Bái) để điều tra về hành vi “dâm ô với trẻ em”. Nạn nhân là em M.H. (SN 2002, trú tại thôn Nghĩa Xuân, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, Yên Bái). Cả hai là nhân viên của quán bún bò Huế trên đường Phạm Ngọc Thạch (phường Phương Liên, quận Đống Đa).

Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng 1h ngày 10/11, em M.H. đang ngủ ở gác xép quán bún bò Huế thì bị C có hành vi khống chế và muốn cưỡng hiếp.

Tiếp nhận thông tin Công an phường Phương Liên khẩn trương vào cuộc làm rõ. Ngay sau đó, hồ sơ được chuyển lên Công an quận Đống Đa để xử lý theo thẩm quyền.

Bước đầu, C khai do trong lúc làm việc hay trêu đùa những câu nói nhạy cảm với em H. nên ham muốn tình dục . Tối hôm 11/10, C. lợi dụng lúc H. ngủ để làm bậy, nhưng bị phản ứng nên chưa kịp làm gì.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.