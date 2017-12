Rơi nước mắt tiễn đưa 3 mẹ con bị chồng sát hại dã man

Chiều 29/12, rất đông người dân làng xóm kéo đến trước ngôi nhà 2 tầng - nơi xảy ra vụ án chồng sát hại vợ cùng hai con gái ở xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đối với những người dân ở làng quê nghèo này, có lẽ đây là chuyện tang thương nhất từ trước đến nay mà họ từng chứng kiến. Ai cũng bất ngờ vì người ra tay sát hại cả vợ và con vốn hiền lành có tiếng ở quê. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, 14 giờ chiều cùng ngày gia đình cùng chính quyền địa phương đã tổ chức tang lễ cho 3 mẹ con. Đa số những người vào viếng đều là đại diện của các tổ chức, đoàn thể. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, thi thể và di ảnh của 3 mẹ con đã được gia đình đưa ra xe tang lễ để đưa đi hỏa táng. Hiện nghi phạm gây án Nguyễn Minh Hùng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, với sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an, đồng thời phía công an cũng đến bệnh viện lấy lời khai ban đầu. Người dân nơi đây cho biết, chưa bao giờ họ chứng kiến vụ việc tang thương đến thế. Một người đàn ông (là bạn của Hùng) kể: “Tôi được biết, tối hôm qua Th. là người cuối cùng ra kho bạc rút tiền (6,3 triệu đồng) cho nhà trường, do cô này trong công đoàn. Ai ngờ sáng nay tôi nghe tin đau lòng quá. Tôi cũng không thể hiểu gia đình này có gì mâu thuẫn hay không”. Ảnh: Xe tang chở thi hài các nạn nhân đi hỏa táng. Về nhân thân của người chồng chém chết vợ con, hầu hết người dân ở đây đều nhận xét Hùng là người hiền lành, không cờ bạc, không rượu chè và cũng không mấy khi giao du với bạn bè. “Anh em hàng xóm chúng tôi có lập tổ bạn bè, thi thoảng có đàn đúm ngồi nhậu với nhau nhưng chưa mời được Hùng tham gia”, một người bạn của đối tượng cho hay. Ảnh: Bên trong ngôi nhà xảy ra án mạng. Còn ông V. một người lớn tuổi là bạn của bố mẹ đối tượng Hùng cho hay, ngôi nhà của nạn nhân đang ở được xây dựng vào năm 2014, thời gian đó Hùng làm nghề máy ủi ở Sơn La. “Cách đây vài năm, lúc ấy Hùng 37 tuổi. Khi không đi làm ở xa nữa, Hùng đem tiền về xây nhà, sau đó về làm nghề lái xe tải (loại 1,5 tấn) cho anh vợ”, ông V. nói. Ảnh: Bên ngoài nhiều người theo dõi.

