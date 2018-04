Phạt tù Nguyễn Viết Dũng tội tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 12/4, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Viết Dũng (32 tuổi, tức Dũng “phi hổ”) bảy năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, Nguyễn Viết Dũng phải chịu hình phạt quản chế tại địa phương trong thời hạn năm năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Theo hồ sơ và cáo trạng, năm 2016, Dũng (32 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) từng bị TAND TP Hà Tĩnh xử phúc thẩm, phạt 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Nguyễn Viết Dũng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: NTV

Sau khi mãn hạn tù, Dũng trở về quê nhà lên mạng xã hội, câu kết với các đối tượng cực đoan, phản động để viết bài, chụp ảnh, xuyên tạc, bóp méo sự thật, chống phá Nhà nước .



Trong thời gian từ ngày 30-4-2017 đến ngày 19-5-2017, Dũng đã có hành vi đăng tải trên Facebook cá nhân nhiều bài viết do Dũng soạn thảo, sao chép và những ý kiến cá nhân có nội dung tuyên truyền sai trái các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, tại nhà riêng, Dũng còn có hành vi tàng trữ, lưu hành bốn lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tiếp đó, Dũng còn treo cờ vàng ba sọc đỏ tại Khu di tích lịch sử Pác Bó (Cao Bằng), Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và tại Khu du lịch Cồn Thái Sơn (Tiền Giang) rồi chụp ảnh, quay video, sau đó đăng tải trên trang Facebook cá nhân, chia sẻ phát tán công khai trên mạng Internet nhằm chống Nhà nước.

Ngày 27-9-2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Dũng về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cùng ngày 12-4, TAND tỉnh Hà Tĩnh cũng xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Xuân (42 tuổi, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) chín năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và năm năm quản chế kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.