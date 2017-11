Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng 15 triệu USD

(Kiến Thức) - Trong vòng gần 2 tháng, đường dây cá độ bóng đá do Dương Minh Tuấn tổ chức đã thực hiện giao dịch số tiền đánh bạc lên tới 310 tỷ đồng tương đương gần 15 triệu USD.

Ngày 28/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Ban chuyên án SDCNC-11.16 vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền gần 15 triệu USD. Cơ quan điều tra khởi tố bị can 19 đối tượng, ra lệnh tạm giam 4 bị can là đối tượng chủ mưu cầm đầu trong đường dây.



Vào khoảng 5h30 sáng ngày 9/11/2017, Ban chuyên án (gồm văn phòng CSĐT, Cục CS PCTP sử dụng công nghệ cao, Công an huyện Thạch Hà và huyện Hương Khê) đồng loạt ra quân tại các địa bàn thành phố Hà Tĩnh, huyện Hương Khê, huyện Thạch Hà, huyện Can Lộc, thị xã Kỳ Anh….

Các đối tượng tham gia đường dây cá độ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Dương Minh Tuấn (SN 1991, trú tại tổ 5, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Tuấn là đối tượng cầm đầu đường dây. Cùng bị bắt là đối tượng Bùi Bá Việt (SN 1985, trú tại khối 10, thị trấn Hương Khê (đối tượng cầm đầu ở địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Sỹ Hoàng (SN 1991, trú tại tổ 7, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh - đối tượng cầm đầu ở địa bàn huyện Thạch Hà). Cùng với đó, ban chuyên án đã triệu tập đồng loạt 27 đối tượng liên quan.

Ban chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm để thu giữ các tang vật, phương tiện liên quan đến hành vi đánh bạc gồm: 1 xe ô tô, 2 máy tính xách tay, 30 điện thoại di động, 10 bộ phát Wifi và số tiền 310.000.000 đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, vào đầu năm 2017, đối tượng Dương Minh Tuấn đã lấy tài khoản siêu tổng đại lý TVWASUB02 của một đối tượng ở Hà Nội trên trang mạng bag88.com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, Tuấn chia thành nhiều tài khoản tổng đại lý giao cho Bùi Bá Việt (biệt danh Việt Trì) ở thị trấn Hương Khê, Phan Sỹ Hoàng (biệt danh Tèo Cát) ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Nguyễn Văn Huy (biệt danh Huy Minh) ở phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh và Đặng Ngọc Tuấn (biệt danh Tuấn Kiệm) ở phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh.

Sau khi được Dương Minh Tuấn giao tài khoản, các đối tượng trên tiếp tục chia nhỏ thành các tài khoản đại lý và tài khoản con bạc đồng thời lôi kéo các đối tượng ở nhiều địa bàn trong toàn tỉnh qua mạng internet.

Kết quả điều tra đến thời điểm hiện tại xác định có 33 đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá nói trên. Trong khoảng thời gian gần 2 tháng từ ngày 18/9 đến ngày 9/11/2017, đường dây cá độ bóng đá do Dương Minh Tuấn tổ chức đã thực hiện giao dịch số tiền đánh bạc lên tới 310 tỷ đồng tương đương gần 15 triệu USD.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 19 bị can về tội đánh bạc, trong đó tạm giam 4 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.