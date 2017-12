Nữ sinh mất tích nửa tháng sau cú điện thoại ra Hà Nội nhận thưởng

Ra Hà Nội nhận thưởng theo cú điện thoại, nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An mất tích nửa tháng nay vẫn chưa có thông tin.

Chiều 25/12, trao đổi với Zing.vn, ông Phạm Văn Linh - Trưởng Công an xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn, Nghệ An - cho biết đến nay vẫn chưa có thông tin gì về Vi Nhật Lệ, 16 tuổi, học sinh lớp 11, trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn. Trước đó nửa tháng, nữ sinh này mất tích sau cuộc điện thoại ra Hà Nội nhận thưởng.



Ngày 11/12, gia đình chị Vi Thị Oanh (trú xóm 4, xã Nghĩa Thịnh) trình báo về việc con gái là Vi Nhật Lệ mất tích. Cô gái có tham gia buôn bán hàng mỹ phẩm qua mạng để kiếm thêm tiền phụ giúp cha mẹ.

Sau một ngày nỗ lực tìm kiếm nữ sinh bị mất tích nhưng không có kết quả, gia đình đã trình báo với công an nhờ giúp đỡ.