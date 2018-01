Nỗi niềm của người cha có con gái 17 tuổi mất tích khi đi nhận thưởng

Từ ngày con gái Vi Thị Lệ (SN 2001) mất tích vợ chồng anh Vi Văn Việt không có tâm trí đi làm vì lo lắng cho sự an nguy của con.

Sau một vòng đi hỏi công an xã đến công an huyện, biết vẫn chưa có tin tức, anh Vi Văn Việt (SN 1972, trú xóm 4, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) lại cùng vợ trở về nhà trong sự thất vọng tràn trề.



Mỗi ngày trôi đi thì sự hi vọng của anh càng ngày càng tắt. Anh chỉ ước thấy con gọi về báo vẫn an toàn thì dù con ở bất cứ đâu cũng được. Thở dài trước khi trò chuyện, anh Việt không giấu nỗi buồn khi kể về việc con gái mình mất tích.

Theo anh Việt, vợ chồng sinh được 2 người con, trong đó em Vi Thị Lệ (học lớp 11, Trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn) là người con gái út.

Chân dung em Lệ do gia đình cung cấp. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà chỉ có 2 sào ruộng làm mãi cũng không đủ ăn nên từ năm ngoái anh Việt đã bàn với vợ rồi cùng một số người trong xóm sang Lào làm ăn. “Cháu rất chăm ngoan, nghe lời bố mẹ và anh, ít khi đi đâu chơi, còn nếu đi thì thường xin phép nên vợ chồng tôi rất an tâm. Chính vì vậy mà năm ngoái tôi mới đi sang Lào lao động vì biết ở nhà có con gái đỡ đần công việc cho mẹ”, anh Việt kể. Thế nhưng vào ngày 10/12, trong một lần ra Hà Nội để nhận thưởng thì em Lệ đột ngột mất tích không thể liên lạc được. Nghe điện thoại thông báo của vợ, anh Việt lập tức bắt xe trở về nhà. Lúc này, chị Vi Thị Oanh (SN 1972) mới nói cho chồng hay, con gái Vi Thị Lệ nhận được cuộc điện thoại của bạn hàng ra bến xe Giáp Bát, Hà Nội để nhận thưởng nên đón xe giường nằm của nhà xe Thanh Hồng Sơn, chạy tuyến Quỳ Hợp - Hà Nội vào khoảng 9h cùng ngày. Đến khoảng 14h cùng ngày, gia đình gọi nhưng điện thoại thuê bao. Trước sự việc trên, gia đình đã báo với công an xã Nghĩa Thịnh và trình báo công an huyện Nghĩa Đàn nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì. Vợ chồng anh Việt lo lắng cho sự an toàn của con. Đi tiểu 10 lần/đêm cũng hết nhờ liệu trình khỏe thận+ phục hồi cơ bàng quang Annieunu.vn

Ngủ ít hơn 5 tiếng/đêm là bạn đang đến gần hơn với cái chết Angiacnu.vn

“Việc bán hàng thì thỉnh thoảng con mới kể cho tôi nghe, chứ tôi cũng không hiểu bán online là như thế nào. Nhưng tin tưởng con nên vợ chồng vẫn để cháu thích làm gì thì làm, miễn là không ảnh hưởng đến việc học. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này”, anh Việt nói.

Sau đó anh Việt nhờ người ở Hà Nội ra bến xe tìm và gọi điện xe khách nhưng cũng không ai thấy con ở đâu. Anh còn dò hỏi những bạn bè thân thiết của con ở trường, nhưng cũng không bạn nào biết.

Anh Việt mệt mỏi nói: “Mấy ngày nay tôi không có tâm trí làm gì hết, không đi làm được nữa. Cứ nghĩ đến con là tôi lại chảy nước mắt, cơm dọn ra cả nhà chẳng buồn ăn, vợ chồng tôi mong nó về lắm”.

Mấy ngày nay cô giáo chủ nhiệm của Lệ cũng đến nhà hỏi và động viên gia đình. Các thầy cô bảo cháu nó ngoan, học hành cũng tốt, cũng chưa thấy có bạn trai. Vì vậy, gia đình anh chỉ sợ con gái bị kẻ xấu lừa.

Liên quan đến sự việc, ông Phạm Văn Linh, trưởng Công an xã Nghĩa Thịnh cho biết, cơ quan chức năng và gia đình vẫn chưa tìm được em Vi Thị Lệ, học lớp 11, Trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn, bị mất tích khi ra Hà Nội nhận thưởng từ ngày 10/12.

“Sau khi em Lệ nhận được điện thoại của ai đó mời ra Hà Nội nhận thưởng, em xin phép mẹ ra Hà Nội nhận. Tuy nhiên, chiều cùng ngày gia đình gọi thì điện thoại em bị tắt máy, nên rất khó để xác minh em đã đi đến đâu rồi mất tích. Chúng tôi đang nắm, rà soát từng mối quan hệ để tìm kiếm em”, ông Linh cho hay.