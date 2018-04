Ngỡ ngàng băng giá xuất hiện ở Lào Cai

Trước đó, sáng ngày 5/4, có một đợt gió mùa đông bắc mạnh từ phía bắc tràn xuống Bắc Bộ gây mưa, mưa rào và dông trên diện rộng khiến nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm thấp, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, các vùng núi cao trời rét hại sâu.

Được biết trong sáng ngày 7/4, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Láng (Hà Nội) chuyển rét 18,7 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) thấp hơn 17,8 độ C. TP Hải Dương (Hải Dương) 16,8 độ C; TP Thái Bình (Thái Bình) 15,2 độ C. Văn Lý (Nam Định) 15 độ C.

Vùng núi lạnh rét sâu hơn như Tam Đảo (Vĩnh Phúc) rét hại 11 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) xuống mức 9,6 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) rét hơn 7,7 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 8,4 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 6 độ C, Sa Pa (Lào Cai) rét nhất tụt tới 5,2 độ C.

Riêng tại đỉnh Fansipan (cao 3.143m) nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Tại đây tiết trời có mưa nhỏ, mưa phùn tạo điều kiện cho băng giá hình thành phủ trắng cành cây, bụi cỏ, chậu hoa cảnh khu du lịch cáp treo.

Băng giá xuất hiện trong sáng nay khiến khá nhiều du khách thích thú và bất ngờ bởi hiện tượng băng giá xuất hiện muộn vào tháng 4 là khá hiếm hoi.

Một số hình ảnh về băng giá bất ngờ xuất hiện ở Lào Cai sáng nay: