Lũ bất thường giáp Tết, dân Quảng Ngãi khốn đốn

Chiều 29 Tết. Lũ bất ngờ dâng cao cuồn cuộn tràn về khiến hàng trăm người dân "Ốc đảo sông Trà" ở xã Tịnh An (TP Quảng Ngãi) làm ăn xa trở về quê phải lụy đò qua sông sâu, chảy xiết để sum họp gia đình. Người lớn, trẻ em chen chúc trên chiếc ghe tròng trành giữa dòng nước xiết. Bà Phạm Thị Nguyệt (ngụ thôn Ân Phú, xã Tịnh An), cho biết chính quyền địa phương lẫn người dân tốn nhiều công sức đổ đất làm đường băng qua bãi bồi, để đi lại thuận lợi dịpTết Đinh Dậu. Ai ngờ lũ bất thường tràn về những ngày cận Tết. Hàng chục người không mặc áo phao, đứng chen chúc trên chiếc ghe qua sông chiều 29 Tết. Lái đò Lê Minh Châu (60 tuổi, ngụ xã Tịnh An) cho hay hơn 10 năm hành nghề đưa người dân qua lại sông Trà Khúc, đây là lần đầu tiên ông thấy lũ dâng cao tràn về kỳ lạ vào ngày cận Tết thế này. Lũ nhấn chìm tuyến đường độc đạo băng qua bãi bồi dẫn về thôn Ân Phú và Ngọc Thạch (xã Tịnh An) nên chính quyền địa phương bố trí hai chiếc đò ở bến sông này, đưa người dân qua lại. "Thông thường, mùa mưa lũ tôi mới lái đò ở bến sông này. Tết năm nay là lần đầu tiên trong suốt 10 năm hành nghề tôi lái đò đưa người dân qua sông ngày cận Tết thế này. Vào mùa lũ, mỗi ngày đò qua lại nhiều nhất cũng khoảng 20 chuyến. Riêng hai ngày qua, lũ dâng cao bất thường, tôi đưa 50 chuyến đò (tương đương khoảng 200 người) qua lại quãng sông này mua sắm Tết", ông Châu nhẩm tính. Người dân "Ốc đảo sông Trà" khiêng tủ gỗ mới đóng đưa lên ghe qua sông chở về nhà đón Tết Đinh Dậu. Bà Phạm Thị Hiền (70 tuổi, ngụ thôn Ân Phú, xã Tịnh An) đi chợ mua sắm Tết đang đứng đợi đò để sang dòng sông nước xiết. "Sống ở đây 70 năm qua, giờ đến tuổi gần đất xa trời, đây là lần đầu tôi mới thấy lũ tràn về sát ngày 30 Tết thế này. Bà con muốn đi lại mua sắm phải chịu nhiều khổ cực , sơ sẩy là rớt xuống nước, dễ mất mạng", bà Hiền nói. Đôi bạn trẻ khiêng chậu hoa thược dược lên ghe qua sông về nhà đón Tết. Anh Huỳnh Tấn Thuyên ôm con trai Huỳnh Gia Hưng (1 tuổi, ngụ thôn Ân Phú) đi ghe vượt lũ qua sông về quê vợ dự tiệc tất niên cuối năm. Bé trai sợ hãi đu vắt vẻo trên vai người lớn xuống ghe qua sông. Người dân giúp nhau khiêng rau từ dưới ghe lên bờ, rồi đưa đến chợ bán dịp Tết. Theo người dân "Ốc đảo sông Trà", ngỡ mùa lũ qua đi, xuân về cuộc sống bà con nơi đây đỡ vất vả hơn, nào ngờ lũ bất thường lại tràn về những ngày giáp Tết khiến lòng ai cũng buồn. Người dân qua sông sâu phải lụy đò nên lúc nào tâm trạng cũng thấp thỏm lo âu với nhiều hiểm nguy rình rập.

