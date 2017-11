Bé trai 2 tháng tuổi tử vong bất thường ở BV Sản nhi Bắc Ninh

Liên quan tới thông tin vụ việc cháu bé N.M.Đ.(2 tháng tuổi, ở xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) bị tử vong nghi do sốc phản vệ xảy ra trưa ngày 16/11, tối muộn ngày 16/11, ông Lê Văn Nam - Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh đã cho biết những thông tin ban đầu.



Theo ông Nam: Tính đến ngày 16/11, cháu Đ. nhập viện điều trị bệnh viêm phổi được 14 ngày. Do bệnh của cháu quá nặng nên các bác sĩ phải can thiệp bằng các biện pháp mạnh và sử dụng thuốc Percef (Ceftriaxon) tiêm cho bé bằng bơm kim tiêm để khắc phục lỗi chủ quan do con người gây ra. Thấy sức khỏe của bé Đ. ổn định, các bác sĩ đã chuyển bé lên khoa Hô hấp của Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh. Tuy nhiên, đến ngày thứ 8 sử dụng thuốc này, thì lúc 10h45 ngày 16/11, tiêm cho cháu được khoảng 15 phút thì cháu bé có biểu hiện bị sốc phản vệ.

Người nhà cháu Đ. khóc vật vã ở Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh.

“Chúng tôi ngay lập tức cấp cứu cho bé và liên hệ với trung tâm ADR Quốc gia (Trung tâm chuyên kiểm soát các tác dụng phụ của thuốc) để xin chỉ đạo. Bởi cháu không có khả năng chuyển đi được nên chúng tôi đồng thời xin ý kiến Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương để nhờ sự phối hợp. Đến 15h45 cùng ngày, thì cháu Đ.tử vong”, ông Nam kể lại

Hiện các cơ quan chức năng gồm, Công an tỉnh Bắc Ninh, Viện kiểm sát của tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc, đồng thời Viện Khoa học Hình sự của Bộ Công an đang thực hiện các giám định trong đó có mổ tử thi, để nhanh chóng điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Đ.

Clip: Người thân cháu Đ. đau đớn gào khóc tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh.

Trước một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng, việc tử vong của cháu Đ. liên quan đến y tá trực tiêm cho cháu thì ông Nam khẳng định: “Y tá người có trách nhiệm đưa bé ra chỗ tiêm, còn thực hiện động tác tiêm là máy làm”.

Liên quan đến vụ việc, anh Nguyễn Văn Tài (chú ruột cháu bé) bước đầu cho biết, sau khi được nhân viên y tế tiêm mũi thuốc cuối cùng trước khi ra viện thì cháu lại tử vong.

Người thân của cháu bé một mực khẳng định, nhân viên y tế vừa tiêm được nửa xilanh thì cháu Đ. có biểu hiện tím tái, sau đó nhân viên này vẫn tiếp tục tiêm. Khi cháu Đ. lịm dần đi thì được đưa sang phòng cấp cứu, từ đó người nhà không được vào nữa.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

