Lời khai rùng mình của “phù thủy gây mê” sát hại tài xế taxi

“Phù thủy” lộ diện trong cửa hàng tiện lợi

Giữa trưa 26/3, nhìn thấy chiếc taxi của hãng Vinasun đậu quá lâu, có dấu hiệu bất thường trong con hẻm gần bệnh viện quận Thủ Đức, phường Tam Phú, quận Thủ Đức nên người dân địa phương tò mò đến xem thử. Mọi người kinh hoàng khi phát hiện tài xế nằm gục trên vô lăng xe và ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng các bác sĩ xác định đã tử vong.

Nạn nhân là anh Lê Văn Hùng, tài xế hãng taxi Vinasun. Kết quả khám nghiệm tử thi ghi nhận phổi bị sưng phù, nhận định có thể bị chuốc thuốc mê vì tài sản của anh Hùng gồm điện thoại di động cùng 1,2 triệu đồng đã bị mất sạch.

Được biết, anh Hùng thường đậu xe chờ khách tại góc giao lộ Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Lượng (phường 17, quận Gò Vấp). Quãng đường từ khu vực này đến nơi phát hiện anh Hùng tử vong khoảng 10km và các trinh sát Công an quận Thủ Đức đã lùng sục, dò tìm hành tung hung thủ. Một nguồn tin cho biết, khoảng 2h rạng sáng ngày 26/3, có một phụ nữ trung niên đội nón đỏ, mặc áo khoác, đeo kính râm… đến đón taxi và được anh Hùng chở đi.

Lực lượng Công an đã trích xuất dữ liệu camera, làm việc với những quán ăn, cửa hàng… kinh doanh thâu đêm trên các tuyến đường có khả năng xe taxi của anh Hùng đi qua. Cuối cùng, kết quả đã khiến các trinh sát thở phào nhẹ nhõm khi hình ảnh camera an ninh tại một cửa hàng tiện lợi trên đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức ghi lại tình tiết người phụ nữ có nhận dạng như trên, ghé vào mua 4 lon bia, bịch khô bò rồi tiếp tục lên xe taxi của anh Hùng chở đi.

Một cán bộ Đội CSHS Công an quận Thủ Đức trong ban chuyên án nhanh chóng xác định, người phụ nữ nói trên là “phù thuỷ gây mê” Phan Thị Kim Loan, người từng gây ra hơn 20 vụ chuốc thuốc mê, cướp tài sản và phải thụ án tù 6 năm về trước.

Giết tài xế taxi, hạ gục người chạy xe ôm

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ cũng như xác định chính xác nghi can là đối tượng Loan, đêm 31/3, khi Loan vừa trở về nhà trọ ở phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, lực lượng Công an quận Thủ Đức đã tiến hành bắt giữ, đồng thời 3 người có mối quan hệ với Loan cũng được mời về cơ quan điều tra để làm việc.

Tài xế taxi bị "phù thuỷ" chuốc thuốc mê vào lon bia 333 dẫn đến tử vong để cướp tài sản. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, nghi can Loan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, sau khi mãn hạn tù về hành vi chuốc thuốc gây mê cướp tài sản năm 2015, Loan thuê nhà trọ ở Dĩ An chung sống với người tình. Hàng đêm, Loan cùng một phụ nữ đón xe ôm đến khu vực ngã tư Ga (quận 12, TP HCM) để làm gái mại dâm. Khuya 26/3, Loan thủ trong người 4 viên thuốc ngủ, đi bộ đến ngã tư Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Lượng (phường 17, Gò Vấp) với ý định chuốc thuốc gây mê cướp tài sản của tài xế taxi hoặc người chạy xe ôm. Sau đó, Loan đón xe kêu anh Hùng chở về hướng bệnh viện Thủ Đức.

Trên đường đi, Loan kêu tài xế ghé lại cửa hàng tiện lợi trên đường Tô Ngọc Vân để mua 4 lon bia và bịch khô bò. Khi đến bãi đất trống gần bệnh viện quận Thủ Đức, Loan kêu anh Hùng dừng lại để chờ người nhà. Trong lúc tài xế không để ý, Loan khui lon bia, bỏ 4 viên thuốc ngủ rồi mời anh Hùng uống. Uống xong bị ngấm thuốc, nạn nhân gục xuống vô lăng và ả “phù thuỷ” đã cướp sạch số tiền cùng chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát. Do ngấm thuốc quá nhiều cũng như bị ngạt trong xe đóng kín cửa nên anh Hùng đã tử vong, dù được đưa đi cấp cứu khi còn thoi thóp.