Lật mở chuyên án phá đường dây mua bán gần nửa tấn pháo

Qua công tác nghiệp vụ, khoảng cuối tháng 12/2016, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Nghệ An phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây chuyên mua bán pháo các loại từ nước ngoài về Việt Nam. Các đối tượng lợi dụng việc buôn bán giao thương giữa hai nước Việt Nam - Lào, trà trộn pháo vào các loại hàng hóa mang vào nội địa để tiêu thụ. Phòng Cảnh sát môi trường báo cáo với lãnh đạo cấp trên xác lập chuyên án 126P để đấu tranh.



Nguyễn Bá Thìn cất giấu pháo vào thùng xăng bên hông của xe tải. (Ảnh Anh Tuấn)

Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, vào khoảng 10h, ngày 31/12/2016, qua các nguồn tin, các trinh sát xác định được thông tin có đối tượng đang chuẩn bị đưa pháo từ Lào về Việt Nam bằng xe tải chở hàng. Ban chuyên án nhanh chóng cử cán bộ xác minh, nắm thông tin chính xác đối tượng nghi vấn.

Đến 22h30' cùng ngày, sau khi chiếc xe tải BKS UN 0876 qua cửa khẩu Cầu Treo và di chuyển sâu vào nội địa, đến địa phận huyện Nam Đàn, nhận thấy thời điểm tốt để phá án, tổ công tác phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đội 46, Phòng CSGT tỉnh Nghệ An tiến hành dừng chiếc xe tải và đối tượng nghi vấn.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chứa một số lượng lớn các mặt hàng phế liệu. Bên cạnh đó còn có một số mặt hàng khác bao gồm các hộp giấy có nhiều màu sắc được cất giấu rải rác. Lái xe Nguyễn Bá Thìn khai báo những hộp giấy được cất giấu là pháo. Tổ công tác đã đưa chiếc xe tải cùng đối tượng về trụ sở để tiếp tục làm việc.

Tại cơ quan công an, khám xét toàn bộ chiếc xe, cảnh sát phát hiện một số lượng rất lớn pháo các loại được cất giấu trong thùng phuy, sau đó để dưới đáy thùng xe và chồng các mặt hàng phế liệu lên trên. Tinh vi hơn, đối tượng còn cạy cả lốp ô tô dự phòng và nhét đầy các hộp pháo vào trong. Chưa dừng lại ở đó, ngay cả thùng xăng bên hông của xe tải cũng được đối tượng lèn chặt các loại pháo vào.

Đối tượng còn cạy cả lốp ô tô dự phòng và nhét đầy các hộp pháo vào trong. (Ảnh Anh Tuấn)

Số pháo mà lực lượng chức năng phát hiện mà đối tượng đã cất giấu trên xe khi tiến hành kiểm đếm và cân đã lên tới số lượng 259 hộp pháo các loại, tổng trọng lượng gần 500kg.

Trung tá Nguyễn Huy Quân - Đội trưởng đội 4 (PC49) cho biết : Trước đây, với loại mặt hàng pháo, đơn vị phát hiện nhiều vụ vận chuyển pháo tinh vi nhưng đây là lần đầu tiên gặp trường hợp đối tượng sử dụng cả lốp xe dự phòng và thùng xăng dự phòng tự chế để cất giấu trái phép pháo các loại.

Được biết, Nguyễn Bá Thìn SN 1989, trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, là lái xe tải đường dài từ Việt Nam sang Lào. Quá trình làm việc, đối tượng khai nhận, do có thời gian sinh hoạt và làm việc ở Lào, nhận thấy chênh lệch giá bán pháo các loại ở Việt Nam và Lào, việc mua bán mặt hàng này giữa hai nước có thể đạt lợi nhuận tối đa, hơn nữa bản thân có phương tiện vận chuyển và thông thạo các phương thức buôn bán giữa người dân hai nước, do vậy Nguyễn Bá Thìn đã quyết định mua số lượng pháo lớn từ Lào mang về nước để bán kiếm lời.

Ngày 24/12/2016, Nguyễn Bá Thìn chở xe tải vật liệu xây dựng từ Việt Nam qua Lào để giao cho khách hàng. Tuy nhiên, sau khi giao hàng, Nguyễn Bá Thìn không trở về Việt Nam ngay mà tìm cách móc nối với các đối tượng ở Lào để mua pháo. Sau thời gian tìm mối và mua được pháo, Nguyễn Bá Thìn tự mình cất giấu số pháo đó vào thùng phuy phế liệu, thùng xăng và cả lốp xe nhằm ngụy trang, che mặt các lực lượng chức năng trong quá trình vận chuyển và đưa về nước để tiêu thụ.