Lại sạt lở kinh hoàng ở Quảng Nam, 10 ngôi nhà sập đổ

Thêm một trận sạt lở kinh hoàng ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) khiến 10 ngôi nhà bị sập và hư hỏng, trong đó có nhà sinh hoạt cộng đồng.

Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trận sạt lở kinh hoàng tại thôn 5, xã Trà Bui. Vụ sạt lở khiến 10 ngôi nhà bị sập và hư hỏng.

“Có 10 ngôi nhà bị sập, trong đó 7 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 3 nhà bị sập một nửa. Trước đó, chính quyền đã cho di dời người dân (70 người) tại khu vực này nên vụ sạt lở không gây thiệt hại về người” – ông Tuấn cho hay.

Tại các huyện miền núi Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Trà My… tình trạng sạt lở xảy ra hết sức nghiêm trọng. Riêng tại huyện Bắc Trà My đã có hàng chục người chết và mất tích chủ yếu do sạt lở, nhiều ngôi nhà bị sập đổ.

Ngoài vụ sạt lở tối 5/11 tại khu vực đồi Đàng Bộ, thị trấn Trà My khiến 5 người chết, 4 người bị thương, một vụ sạt lở khác cũng xảy ra tại xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My cuốn phăng 5 nhà dân và khiến 1 người tử vong.

Trong khi đó, lực lượng chứ năng vẫn đang cố gắng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở làm sập nhà điều hành khiến 4 thủy điện bị mất tích.