Điểm lại những vụ sạt lở đất chôn vùi người kinh hoàng năm 2016

4 người chết và 6 người khác bị thương trong vụ sạt lở kinh hoàng vừa xảy ra tại TP Nha Trang, Khánh Hòa hôm 20/12. Tại hiện trường, hàng nghìn khối đất đá đổ ập xuống, ảnh hưởng tới 12 nhà dân, trong đó có 7 căn nhà bị vùi lấp hoàn toàn. Nguồn ảnh: Zing. Trên 300 người từ các lực lượng cảnh sát, bộ đội, công an và dân quân tự vệ được điều động tham gia cứu nạn trong vụ sạt lở đất tại Nha Trang. Tỉnh Khánh Hòa và UBND TP Nha Trang đang tiến hành để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại trong vụ sạt lở nghiêm trọng này. Nguồn ảnh: Zing. Đây không phải lần đầu những vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra, chôn vùi nhiều người dân. Khoảng 2h sáng ngày 14/9, tại khu vực rừng giáp ranh giữa Như Xuân (Thanh Hóa) và Quỳ Châu (Nghệ An) đã xảy ra vụ sạt lở núi do mưa lớn, vùi lấp nhiều người dân đi hái măng rừng đang ngủ lại trong rừng. Nguồn ảnh: Người lao động. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn có 2 người chết, 5 người mất tích và 6 người may mắn thoát chết. Tất cả những người gặp nạn đều ngụ xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nguồn ảnh: Người lao động. Hồi tháng 9 vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, lượng đất đá khoảng 10m3 từ trên đồi cao đã đổ sập xuống một căn nhà ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Cốc Lếu (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) khiến hai người thương vong. Nguồn ảnh: Công an nhân dân. Chỉ trước đó 1 tháng, vụ sạt lở đất đá xảy ra tại trên quốc lộ 4D đoạn qua thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã làm sập 4 căn nhà. Nguồn ảnh: Zing. Hồi tháng 8/2016, tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng ở bãi vàng bản Mà Sa Phìn, UBND huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã có tới 9 phu vàng tử vong, 2 người mất tích. Nguồn ảnh: Người lao động. Ảnh hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở thương tâm, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Rạng sáng 30/1, một vụ sạt lở núi đá tự nhiên tại khu Hòn Cống Đỏ, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn đã khiến 3 công nhân đang ở lán trại của Công ty Ngọc Trai bị mất tích. Nguồn ảnh: Công Lý. Hình ảnh hàng trăm nghìn mét khối đất đá bất ngờ sạt lở đã vùi lấp toàn bộ khu vực nhà ăn và nhà bảo vệ của Công ty. Nguồn ảnh: Thông tấn xã VN.

