Khởi tố 5 đối tượng vụ xô xát ở quán karaoke khiến 1 người tử vong

(Kiến Thức) -Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố 5 bị can liên quan vụ xô xát tại quán karaoke Điểm hẹn khiến 1 người tử vong, một người bị thương.

Thông tin mới nhất liên quan xô xát ở quán karaoke khiến 1 người tử vong tại Thái Bình, ngày 23/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án giết người, cố ý gây thương tích, khởi tố bắt tạm giam 5 bị can xảy ra ngày 14/4/2018 tại xã Thanh Tân (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).



Theo đó, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 17/4/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định số 46 khởi tố vụ án “Giết người”. Ngày 20/4/2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra Quyết định số 03 khởi tố bổ sung vụ án "Cố ý gây thương tích" đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của 5 bị can liên quan vụ án trên.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Hải Ninh.

Trong đó, đối tượng Phạm Quang Đạt (SN 1999, trú tại Nam Lâu, Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình) bị khởi tố về tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 93, Bộ luật hình sự. Các đối tượng Phạm Minh Tân (SN 1992); Vũ Văn Thiện (SN 1991); Vũ Đình Quyên (SN 1994); Nguyễn Công Huân (SN 1993), cùng trú tại thôn Nam Lâu, xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đều bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 4, Điều 134, Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào khoảng 21h50’ ngày 14/4/2018, tại quán Karaoke Điểm Hẹn thôn An Thọ (xã Thanh Tân, huyện kiến Xương, tỉnh Thái Bình) có xô xát đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên.

Xô xát tại quán karaoke, 1 thanh niên mất mạng - Nguồn: ANTV

Vụ hỗn chiến trên khiến anh Phạm Đức Lành (SN 1973, trú tại tổ 11, phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình) bị thương, chết trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra, anh Hoàng Văn Chung (SN 1972, trú tại phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) bị thương, cấp cứu tại bệnh viên đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Kiến Xương phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền cơ sở tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tập trung điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ án đang điều tra theo quy định của pháp luật.