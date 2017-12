Hiếp dâm thiếu nữ đẹp tại bụi cây, xin "giao lưu" tiếp

Đối tượng hiếp dâm thiếu nữ đó là Nguyễn Thanh Sang (1990, quê Bến Tre). Nạn nhân là chị L.T.K.N (SN 1993, ngụ chung cư The Masion, TP.HCM).

Vào khoảng 18 giờ ngày 21/12, Sang đi bộ qua cầu gỗ trên đường Nguyễn Văn Linh thuộc ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thấy chị L.T.K.N trẻ đẹp cũng đang đi bộ một mình phí đối diện nên nảy sinh ý đồ xấu.

Ảnh minh họa.

Sang bất ngờ ôm lấy nạn nhân kéo vào bụi cây bên đường khống chế. Sau khi lục balo lấy một chiếc điện thoại Samsung J7 của nạn nhân, Sang quay sang hãm hiếp cô gái.

Đến ngày hôm sau, Sang lấy chiếc điện thoại của nạn nhân ra chơi. Thấy trong điện thoại của có tài khoản facebook của cô gái nên Sang nhắn tin xin gặp “giao lưu” rồi hứa sẽ trả điện thoại.

Tuy nhiên sự việc đã bị nạn nhân trình báo công an, khi Sang vừa đến điểm hẹn đã bị công an ập vào bắt giữ. Hiện đối tượng đã bị Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM tạm giữ hình sự.

Thời gian xảy ra không ít trường hợp thiếu nữ bị hại đời . Mới đây tại Bình Dương cũng xảy ra trường hợp bé gái bị bạn mới quen dụ dỗ quan hệ. Đối tượng đó là Triệu Minh Ngoan (21 tuổi, ngụ tỉnh An Giang).

Nạn nhân được xác định là bé Y. (tên nạn nhân đã thay đổi, 13 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sau khi quen nhau qua mạng, khoảng 10h ngày 8/12, hai người chủ động gặp nhau. Đến ngày 9/12, Ngoan “dụ dỗ” chở Y. vào nhà nghỉ thuộc khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên để làm chuyện người lớn.