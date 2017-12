Không khí ngày thứ 2 xét xử nhóm khủng bố Sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng nay (27/12), phiên Tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử 16 bị cáo bị cáo buộc khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục diễn ra. Các đối tượng này bị truy tố về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, Hủy hoại tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Không tố giác tội phạm... Phiên tòa xét xử nhóm khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất đã thu hút sự quan tâm của người dân TP.HCM trong suốt những ngày qua. An ninh khu vực xét xử tại trụ sở Tòa án Nhân dân TP.HCM được siết chặt. Rất đông lực lượng Công an TP.HCM làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn tại phiên tòa. Phiên tòa do chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa và dự kiến kéo dài đến ngày 29/12. Người dân vô cùng quan tâm đến diễn biến phiên Tòa, đồng thời bày tỏ sự bức xúc, lên án đối với hành vi của các đối tượng gây ra sự bất ổn, mất ANTT ở TP vốn yên bình hơn 42 năm qua. Kết thúc phiên xử ngày hôm qua, ghi nhận tại tòa, một số đối tượng tham gia khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất tỏ ra ăn năn, hối cải. Tuy nhiên, cũng có một vài đối tượng rất ngoan cố, quanh co, chối tội. (Ảnh Tuổi trẻ).

