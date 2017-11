Hé lộ nguyên nhân ban đầu khiến 4 trẻ tử vong tại BV Sản nhi Bắc Ninh

(Kiến Thức) - Các cơ quan chức năng và chuyên môn Bắc Ninh đã xác định nguyên nhân ban đầu khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong là do sốc nhiễm khuẩn trên trẻ đẻ non suy hô hấp…

Theo thông tin mới nhất, qua quá trình làm việc, các cơ quan chức năng và chuyên môn của Bắc Ninh đã xác định nguyên nhân ban đầu khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh là do sốc nhiễm khuẩn trên trẻ đẻ non suy hô hấp.



Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh – Tô Thị Mai Hoa cho biết: “Nguyên nhân ban đầu chúng tôi nghĩ tới đây là những ca sốc nhiễm khuẩn trên trẻ đẻ non suy hô hấp. Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm tìm ra nguyên nhân khiến trẻ tử vong”.



Cũng trong chiều 20/11, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành mổ pháp y 2 cháu Vũ Đình Cò (SN 13/11/2017; trú tại Thôn Nam viên- Lạc Vệ - Tiên Du) và cháu Nguyễn Hà Vi (sinh ngày 16/11/2017, trú tại Thôn Sơn-Khắc Niệm) để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Trước đó, sáng ngày 20/11, 4 cháu bé sơ sinh bất ngờ tử vong tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh. 4 trẻ tử vong tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh đều là trẻ sinh non từ 32 đến 34 tuần, có cân nặng khi sinh từ 1,6 kg đến 2,3 kg. Các bệnh nhi này được chẩn đoán suy hô hấp, đẻ non và được xử lý cho nằm lồng ấp, thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch và ăn sữa qua ống thông dạ dày, kháng sinh.

Người thân bệnh nhi tử vong tập trung quây kín bệnh viện. Ảnh: Mạnh Hưng.

Trong quá trình điều trị từ 4 đến 7 ngày tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh, vào khoảng thời gian từ 22h ngày 19/11 đến sáng ngày 20/11, các trẻ có biểu hiện diễn biến nặng được điều trị tích cực nhưng không có kết quả và 4 trẻ sơ sinh non yếu đã tử vong.

Danh tính 4 trẻ tử vong gồm cháu Vi Thị Phượng (sinh ngày 13/11/2017) là con của chị Vi Thị Kiều (SN 1996, công nhân Công Ty TNHH Econe ViNa, Khu Công Nghiệp Đình Trám - Bắc Giang) vào viện ngày 13/11; cháu Vũ Hải Đăng (sinh ngày 12/11/2017) có mẹ là Đinh Thị Bích (SN 1991, công nhân Công ty Cổ phần KimaWay, Khu Công nghiệp Tiên Sơn). Bé vào viện ngày 12/11 với chẩn đoán suy hô hấp/Đẻ non 34 tuần; Cháu Vũ Đình Cò (sinh ngày 13/11/2017) có mẹ là Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1989, ở Tiên Du), chẩn đoán suy hô hấp/đẻ non 32 tuần và cháu Nguyễn Hà Vi (sinh ngày 16/11/2017, trú tại Thôn Sơn-Khắc Niệm- TP, Bắc Ninh) có chẩn đoán suy hô hấp/trẻ đẻ non 35 tuần - Suy dinh dưỡng bào thai. Trọng lượng khi sinh: 1600 gram.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các biện pháp nhằm ổn định an ninh trật tự trong Bệnh viện.

Sở Y tế cũng mời Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cùng đoàn chuyên gia về thực hiện công tác chuyên môn, phân loại 22 trẻ đang điều trị tại đơn nguyên sơ sinh. Trong đó, 8 trẻ sơ sinh có tình trạng nặng chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh – ông Nguyễn Tử Quỳnh vừa cho biết, ông đã có chỉ đạo, giao Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân 4 trẻ tử vong tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh.

“Chiều ngày 20/11, tôi đã trực tiếp xuống làm việc tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh và có chỉ đạo khẩn với các cơ quan chức năng của tỉnh để giải quyết, làm rõ vụ việc. Tôi cũng đã yêu cầu Sở Y tế Bắc Ninh, bệnh viện cùng các cơ quan chức năng phải sớm ổn định tình hình để đảm bảo điều trị cho các cháu nhỏ tốt nhất, bởi sau sự cố này tâm lý của các y bác sỹ, người nhà bệnh nhân sẽ bị dao động. Đây là yêu cầu rất quan trọng và phải làm thật tốt" – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.

“Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Nếu có dấu hiệu của tội phạm thì cần khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật”, ông Nguyễn Tử Quỳnh cho hay.