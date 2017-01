Hàng loạt vụ tự tử bi kịch vì vỡ hụi nhiều tỷ đồng

Ngày 8/11, báo Công an nhân dân có đưa tin, công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ uống thuốc diệt cỏ khiến bà Trần Thị Phượng (43 tuổi) và hai con ruột cùng tử vong. Theo người dân địa phương, nạn nhân là chủ hụi đã hơn 7 năm nay. Gần đây, bà này được phát hiện bể hụi gần 1 tỷ đồng. Nhiều người cho rằng bà Phượng tự tử vì vỡ hụi. Ảnh căn nhà nơi vừa xảy ra sự việc thương tâm. Nguồn ảnh: Công an nhân dân. Trong vòng chưa đầy 2 năm, tại xã Quảng Chính (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra 4 vụ vỡ hụi lớn, với số tiền gần trăm tỷ đồng. Các chủ nợ - người thì tự tử, kẻ bỏ trốn khỏi quê nhà, những người chơi hụi thì rơi vào cảnh khốn cùng. Hồi tháng 7/2016, bà Mai Thị Thư, thôn Chính Đa (Thanh Hóa) đã tìm đến cái chết để giải thoát vì liên quan đến vụ vỡ hụi 50 tỷ đồng. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Thanhhoaplus. Cảnh nợ nần chồng chất, sức ép của các chủ nợ khiến không ít nghĩ quẩn tìm tới cái chết mong giải thoát. Cũng tại Thanh Hóa, một phụ nữ đã tự tử do vỡ nợ. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Hằng (sinh năm 1974). Đây là người chuyên cho vay lãi trên địa bàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định, chị H. đã cho một đối tượng trên địa bàn vay với số tiền hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, các con nợ bỏ trốn nên chị H. vỡ nợ, sau đó đã treo cổ tự sát. Nguồn ảnh minh họa: VietnamPlus. Bị bể hụi, nợ nần chồng chất, số tiền nợ đã lên tới trên 10 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Lụ (SN 1964, ngụ ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) cũng đã chọn cái chết để thoát nợ. Thi thể của bà này được tìm thấy tại nhà trong tư thế treo cổ. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Đại Lộ. Trước khi chọn cái chết bằng cách nhảy lầu, một phụ nữ ở Huế từng có ý định mua thuốc về uống tự tử. Nguyên nhân cái chết ban đầu được cho là vì sức ép đòi nợ của các con hụi. Nguồn ảnh: Phunuonline. Tại TP Đà Lạt từng xôn xao về vụ vỡ hụi với số tiền ước tính trên 50 tỷ đồng có liên quan đến vợ chồng Trần Văn Đẳng và Bùi Thị Mỹ Dung (tạm trú phường 9, TP Đà Lạt), chủ quán cà phê Chiều Tím. Bằng thủ đoạn vay tiền trả lãi suất “khủng” trên 15% mỗi tháng, cả hai được nhiều người cho vay hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, đến khi cặp vợ chồng này bí mật bỏ trốn thì ba nạn nhân là chị B., chị U. và chị H. do quá hoang mang đã uống thuốc rầy, nhảy lầu tự tử. May mắn cả ba được gia đình phát hiện cứu sống. Ảnh quán cà phê chiều Tím của vợ chồng chủ hụi ở Đà Lạt. Nguồn ảnh: Công an TP HCM. Đau buồn vì tiền chắt chiu cả đời mất trắng, bị gia đình trách móc, hắt hủi, mất uy tín, không ít người vì chơi hụi, uất ức đã tự tử... Một người phụ nữ ở Vũng Tàu đã phải tự tử vì cùng quẫn khi chủ hụi Phạm Thị Tới (40 tuổi, ngụ tại Vũng Tàu) tuyên bố phá sản, xù nợ. Ảnh đối tượng Phạm Thị Tới.

