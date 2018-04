Hai trường khối công an ngừng tuyển sinh đại học năm 2018

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường đại học, học viện công an năm 2018. Chỉ tiêu tuyển sinh toàn khối năm nay là 1.192, giảm mạnh so với năm 2017 (1.500).

Theo đó, năm 2018, khối các trường công an chỉ còn 5 trường tuyển sinh bậc đại học, gồm: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường ĐH An ninh nhân dân, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân và Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy.

Trong đó, Học viện An ninh nhân dân có 235 chỉ tiêu, Học viện Cảnh sát nhân dân có 350 chỉ tiêu, Trường ĐH An ninh nhân dân 175 chỉ tiêu, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân có 290 chỉ tiêu và Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy 142 chỉ tiêu.

Như vậy, có hai trường gồm Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và Học viện Chính trị Công an nhân dân ngừng tuyển sinh hệ đại học năm 2018.

Chỉ tiêu và mã ngành đăng ký xét tuyển của các học viện, trường đại học công an nhân dân cụ thể như sau:

Không sơ tuyển học sinh từng lưu ban

Theo quy định, 4 đối tượng tuyển sinh năm 2018 gồm: Cán bộ, chiến sĩ công an trong biên chế, không quá 30 tuổi (tính đến năm dự thi); học sinh THPT không quá 20 tuổi, học sinh người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự tuyển); Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân có thời gian phục vụ từ đủ 24 tháng trở lên (tính đến tháng dự tuyển), không quy định độ tuổi; Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân hoặc nghĩa vụ quân sự được dự thi thêm một lần trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển (thời gian dự tuyển tháng 2-3/2018), không quy định độ tuổi.

Thí sinh sau khi đăng ký phải sơ tuyển. Đối với tỉnh, thành phố cùng có công an và cảnh sát PCCC tỉnh, đầu mối sơ tuyển là công an tỉnh thành. Cảnh sát PCCC tỉnh thành chỉ tổ chức sơ tuyển đối với thí sinh là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tại đơn vị mình.

Quy trình sơ tuyển gồm: Kiểm tra học lực, hạnh kiểm tại học bạ; xét phẩm chất đạo đức; kiểm tra sức khỏe; thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị.

Về trình độ văn hóa: thi sinh phải đảm bảo đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, trong các năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực trung bình trở lên theo kết luận tại học bạ. Không sơ tuyển học sinh lưu ban trong các năm học THPT và tương đương.

Về phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị, trong những năm học THPT, thí sinh phải đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên; tiêu chuẩn chính trị đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ Công an đối với việc tuyển người vào lực lượng công an nhân dân.

Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thời gian tại ngũ, hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên. Chỉ những thí sinh đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị mới được nhập học vào các trường công an nhân dân. Không giải quyết nhập học đối với các thí sinh vi phạm cam đoan trong lý lịch tự khai.

Thí sinh cận thị phải cam kết chữa trị khỏi khi trúng tuyển

Theo quy chế, thí sinh phải đạt các tiêu chuẩn cơ bản như:

Chiều cao từ 162 cm đối với nam và 158 cm đối với nữ, đến dưới 195cm.

Cân nặng từ 47kg trở lên đối với nam và từ 45kg trở lên đối với nữ.

Không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy; màu và dạng tóc bình thường; không bị rối loạn sắc tố da; không có vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da; không bấm lỗ tai, lỗ mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức (riêng đối với thí sinh nữ có bấm lỗ tai vẫn cho sơ tuyển); không mắc các bệnh mạn tính, bệnh xã hội; không có sẹo lồi co kéo vị trí vùng đầu, mặt và các vùng da hở.

Thí sinh bị cận thị được đăng ký dự tuyển vào các trường CAND phải cam kết chữa trị khỏi khi trúng tuyển.

Việc tuyển học sinh nữ vào các trường công an nhân dân được thực hiện theo chỉ tiêu riêng với tỷ lệ 10% tổng chỉ tiêu ở từng trường theo từng ngành học; không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển, đăng ký xét tuyển đại học.