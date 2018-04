Nghệ An: Chưa đầy một giờ thực hiện 4 vụ trộm

Ngày 11-4, Công an phường Quang Trung (TP. Vinh, Nghệ An), cho biết đơn vị vừa bàn giao đối tượng Lê Hữu Bình (SN 1987, trú phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) cho Công an TP. Vinh tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15 giờ chiều 9-4-2018, Bình đã dùng kìm cộng lực phá khóa đột nhập một căn hộ ở chung cư Quang Trung (phường Quang Trung) lấy trộm 16 triệu đồng và 1 máy tính xách tay.

Với thủ đoạn tương tự, Bình tiếp tục đột nhập vào 3 căn hộ khác lấy trộm thêm nhiều tài sản như: vàng, tiền mặt, máy tính xách tay, đồng hồ…

Sau khi vừa thực hiện xong vụ trộm thứ 4 tại một căn hộ, Bình bị Công an phường Quang Trung phát hiện bắt quả tang. Khám xét trong người Bình, lực lượng công an thu giữ toàn bộ tài sản vừa trộm được.

Đối tượng Bình.

Tổng số tài sản mà Bình trộm có giá trị khoảng 82 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ chiếc xe ôtô BS: 38A-116.46 mà Bình sử dụng làm phương tiện di chuyển trong quá trình đi trộm.

Kiểm tra trên xe có 1 kìm cộng lực, 1 kìm bấm, 1 tuốc nơ vít, 2 cưa sắt và 1 chùm chìa khóa vạn năng.

Tại cơ quan công an, Bình khai để đột nhập 4 căn hộ chung cư trộm tài sản, đối tượng chỉ thực hiện trong vòng 50 phút. Đấu tranh mở rộng Bình khai thêm, trước đó trong 2 ngày 5 và 6-4-2018, đối tượng cũng đột nhập vào 4 căn hộ ở khu chung cư này lấy đi nhiều tài sản trị giá 50 triệu đồng. Số tài sản trên Bình đã mang về Hà Tĩnh bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ án đang được Công an TP. Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.