Hải Phòng cách chức chủ tịch UBND huyện An Lão

Mắc nhiều sai phạm, vi phạm quy định của pháp luật, ông Nguyễn Văn Thông chính thức bị cách chức chủ tịch UBND huyện An Lão, TP Hải Phòng sau khi bị cách chức vụ trong Đảng là phó bí thư huyện ủy.

Cuộc họp công bố quyết định cách chức đối với chủ tịch UBND huyện An Lão - Ảnh: TIẾN THẮNG. Quyết định số 167 ngày 22/1 do chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký đã được phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình chính thức công bố sáng nay 23/1, thi hành kỷ luật với hình thức cách chức chủ tịch UBND huyện An Lão Nguyễn Văn Thông. Theo quyết định này, ông Nguyễn Văn Thông đã mắc nhiều sai phạm, vi phạm quy định của pháp luật trong nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể, ông Thông đã vi phạm quy chế làm việc của ban chấp hành Đảng bộ huyện, vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Luật Khoáng sản năm 2010, làm thất thoát lớn tài nguyên khoáng sản, gây dư luận không tốt. Ông Thông còn vi phạm Luật Đất đai năm 2013, chưa kiên quyết xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất. Cũng như tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm học 2015-2016 chưa đảm bảo quy định. Ông Nguyễn Văn Thông bị chấm dứt thực hiện nhiệm vụ chủ tịch UBND huyện An Lão và thôi hưởng phụ cấp chức vụ kể từ ngày ký quyết định. Đồng thời ông có trách nhiệm bàn giao lại công việc điều hành chính quyền theo quy định. Ông Nguyễn Văn Thông chính thức bị cách chức chủ tịch UBND huyện An Lão - Ảnh: NGUYỄN TIẾN.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Xuân Bình - phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng, cho biết trong thời gian chờ kiện toàn chức danh chủ tịch UBND huyện An Lão, TP đã chỉ đạo huyện này căn cứ vào quy chế hoạt động của ủy ban và huyện ủy để phân công lãnh đạo trực, điều hành công việc.

Trước đó, ngày 20/1, ban thường vụ thành ủy Hải Phòng đã công bố quyết định cách chức phó bí thư huyện ủy đối với ông Nguyễn Văn Thông.

Ủy ban Kiểm tra thành ủy Hải Phòng cũng thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Phinh - trưởng phòng Nội vụ huyện An Lão và một cá nhân khác.

Cùng lúc, ban thường vụ huyện ủy An Lão quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Hồng Phong - giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão, và khiển trách đối với bà Dương Thị Muốt - phó phòng Nội vụ huyện An Lão.