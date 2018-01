13 năm tù cho ông Đinh La Thăng là có sự nhân văn

Phiên toà xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm đã kết thúc. Tòa tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐQT (nay là Hội đồng thành viên) PVN 13 năm tù về tội cố ý làm trái, bị cáo Trịnh Xuân Thanh 14 năm tù về tội cố ý làm trái, tù chung thân về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt chung của bị cáo Thanh là tù chung thân, cộng với hình phạt của 20 bị cáo khác là 167 năm đã cho thấy tính nghiêm minh của pháp luật hiện hành.

Kết quả trên đã cho thấy rất rõ “luật pháp bất vị thân”, bất kể người vi phạm từng ở cương vị nào trong hệ thống chính trị cũng sẽ bị đưa ra ánh áng. Một khi đã vi phạm thì không thể dung tha. Đó còn là minh chứng rất rõ một điều: Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã và đang làm hết sức mình khi lấy dân làm gốc và hiểu rõ muốn có “gốc” vững thì phải để lòng dân yên và dân có niềm tin vào chế độ.

Mức án dành cho ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm nghiêm minh và nhân văn.

Nếu không nhân văn thì với tội trạng rất nặng như bị cáo Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh đâu có chuyện chỉ chung thân hay 13 năm tù.

Lần đầu tiên trong lịch sử ngành toà án nước ta có một phiên toà xét xử mà lời nói cuối cùng như của ông Đinh La Thăng được trình bày đến 107 phút mà không hề bị chủ toạ phiên toà yêu cầu ngắt giữa chừng dù biết lan man.

Mà nói thực, chỉ có 20 phút là ông Thăng đi vào trình bày cụ thể liên quan đến vụ việc đang xét xử hầu mong được xem xét giảm tội.

Ông Đinh La Thăng nói lời cuối tại tòa.

Do tính chất phức tạp của vụ án, do dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cũng chưa đi vào giai đoạn quyết toán số tiền đang đội giá lên đến 34.000 tỷ nên có thể có những lý do nào đó, nhiều khả năng các cơ quan tố tụng đã không truy đến cùng dòng tiền 1.081 tỷ đồng kia liệu có thất thoát hay không? Và các cơ quan tố tụng hiện mới chỉ dừng lại ở con số 119 tỷ đồng chi bất minh và thất thoát chăng?