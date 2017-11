Đường sa ngã của những hotgirl điều hành đường dây mại dâm “VIP”

Chủ tiệm spa điều hành đường dây bán dâm 4 triệu đồng/lượt



Mới đây, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội đã chuyển Công an quận Ba Đình tiếp tục làm rõ hành vi môi giới mại dâm của Phạm Thị Thùy Linh (SN 1989, ở Hà Nội).

Theo điều tra, Linh là phụ nữ có nhan sắc và làm chủ tiệm spa nên có nhiều mối quan hệ với các cô gái xinh đẹp, trong đó 3 cô gái bán dâm.

Linh gọi 3 cô gái đi bán dâm tại khách sạn.

Từ đầu tháng 11.2017, do hám lời, Linh đã bàn bạc với 3 cô gái đi bán dâm với giá 4 triệu đồng, trong đó Linh hưởng 1 triệu tiền công môi giới.

Ngày 15.11, Linh và 3 cô gái vào một khách sạn ở quận Ba Đình bán dâm với giá 4 triệu đồng mỗi người. Trước khi bán dâm, Linh nhận 16 triệu đồng từ khách mua dâm, Linh đưa cho 3 cô gái bán dâm mỗi người 3 triệu và cắt lại mỗi người 1 triệu công môi giới mại dâm.

Hot girl điều gái gọi gắn mác sinh viên

Tháng 6 vừa qua, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) bắt giữ Vũ Thị Thanh (SN 1994, tạm trú quận Đống Đa, Hà Nội) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Theo điều tra, trong thời gian làm nhân viên phục vụ ở các nhà hàng, quán bia, nhờ có ngoại hình xinh xắn nên Thanh có nhiều mối quan hệ xã hội, đặc biệt với giới ăn chơi.

Đầu tháng 8, qua mạng xã hội, Thanh “quảng cáo” với Tuấn (SN 29 tuổi) mình quen biết nhiều nữ sinh viên các trường đại học, cao đẳng có ngoại hình xinh xắn muốn bán dâm. Giá bán dâm theo giờ (còn gọi là “tàu nhanh”) là 3 triệu đồng một lượt, giá qua đêm 8-10 triệu đồng. Thanh còn gửi ảnh cho Tuấn xem để tạo sự tin tưởng.

Sáng 3.6, Tuấn gọi điện cho Thanh “đặt hàng” một nữ sinh viên tới bán dâm theo gói “tàu nhanh” cho anh ta và bạn.

Thanh sau đó đã gọi cho một nhân viên tại một quán cắt tóc gội đầu có ngoại hình xinh đẹp là Nguyễn Phương Kiều (SN 1999) tới vui vẻ với 2 vị khách. Thanh được Tuấn trả số tiền 7 triệu đồng, bao gồm 6 triệu đồng cho 2 lượt mua dâm “tàu nhanh” và 1 triệu đồng công môi giới.

Trong lúc Tuấn đang “vui vẻ” với Kiều thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện.

“Tú bà” 9X điều hành đường dây bán dâm nghìn đô

Tháng 6.2016, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ Nguyễn Thị Hảo (22 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Theo điều tra, Hảo tổ chức đường dây bán dâm cao cấp từ khoảng đầu tháng 6.2016. Các cô gái tham gia đường dây của Hảo là những chân dài xinh đẹp làm nghề kinh doanh, buôn bán mỹ phẩm... Vì vậy, để được “vui vẻ” với các chân dài trong đường dây của Hảo, khách thường phải trả số tiền 1.000 USD.

Khoảng 20h30 ngày 16.6, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại khách sạn Đ.Y thuộc địa bàn quận. Hai chân dài bán dâm khai nhận, “vui vẻ” với khách qua sự giới thiệu của Nguyễn Thị Hảo. Theo thỏa thuận, Hảo sẽ trả cho các cô gái 5 triệu/lượt bán dâm.

Qua truy xét, cảnh sát phát hiện Hảo đang ở trong một phòng khác của khách sạn Đ.Y. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong người Hảo có số tiền 45 triệu đồng. Hảo khai nhận, 45 triệu đồng trên là số tiền khách mua dâm trả cho gái bán dâm và tiền công môi giới của đối tượng.

Hotgirl điều hành đường dây sextour

Tháng 12.2016, tổ công tác Phòng 4, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an Nghệ An kiểm tra một khách sạn tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) qua đó phát hiện 3 cô gái, trong đó có 1 nữ sinh viên đang thực hiện hành vi mua bán dâm cho khách với giá 4 triệu đồng/lượt .

Các cô gái bán dâm trên hoạt động trong đường dây mại do Nguyễn Thị Thanh Mai (23 tuổi, ở Nghệ An) điều hành.

Theo điều tra, Mai từng là sinh viên một trường đại học có tiếng ở Nghệ An. Tuy nhiên, cô gái có ngoại hình xinh đẹp như “hotgirl” lại ham chơi bời, để rồi sa chân vào con đường “buôn phấn bán hương”.

Mai thu nạp những cô gái, sinh viên tuổi đời 9X, chân dài, có nhan sắc nhưng ham chơi tham gia đường dây bán dâm của mình. Vì vậy, khách muốn vui vẻ với các chân dài trong đường dây của Mai giá phải trả số tiền trung bình từ 4-7 triệu đồng/lần mua đâm.

Ngoài ra, Mai cũng tổ chức gái bán dâm theo tour. Mỗi lần dẫn mối bán dâm thành công, các cô gái bán dâm sẽ cắt cho Mai khoảng 30% số tiền khách bỏ ra mua dâm.

Á khôi bán dâm nghìn đô ở resort hạng sang

Trung tuần tháng 12.2016, Phòng phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) đã triệt xóa đường dây môi giới mại dâm, hoạt động liên tỉnh do Phạm Thị Thanh Huyền (29 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ) điều hành.

Theo tài liệu điều tra, Huyền từng kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Về sau, thấy việc môi giới mại dâm cho các cô gái trẻ đẹp sẽ dễ kiếm tiền hơn nên Huyền nhanh chóng chuyển “nghề”.