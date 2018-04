Đồng phạm bà Châu Thị Thu Nga khai tình tiết mới để xin giảm án

Bị cáo Nguyễn Thị Tình (nguyên Giám đốc sàn giao dịch bất động sản của Housing Group) người bị kết án 7 năm tù tại bản án sơ thẩm đã đưa ra tình tiết bất ngờ khi xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài bị cáo Châu Thị Thu Nga tiếp tục kêu oan, khẳng định mình không phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị cáo là đồng phạm khác cũng đã lần lượt xin giảm nhẹ hình phạt thay vì kêu oan.

3 bị cáo là cựu Phó Tổng Giám đốc Housing Group là Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Vũ Hùng, Phan Thanh Tuyên cũng kháng cáo kêu oan, mong muốn vụ án được giải quyết lại theo quy định của pháp luật và xin được hưởng án treo.

2 bị cáo là cựu Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản của Housing Group là Nguyễn Thị Tình và Lưu Thị Thúy kháng cáo xin giảm nhẹ mức án vì cho rằng hình phạt đối với các bị cáo là quá nặng.

Bị cáo Phạm Thị Thu Hạnh, cựu Kế toán trưởng Housing Group kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo.

Bị cáo Đoàn Thanh Thủy, cựu Quyền Kế toán trưởng Housing Group kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng không đồng phạm với bị cáo Châu Thị Thu Nga.

Bị cáo Đinh Phúc Tiếu, cựu Phó Tổng Giám đốc Housing Group kháng cáo cho rằng không đồng phạm và không giúp sức cho bị cáo Nga thực hiện tội phạm. Nhưng sau khi hồ sơ vụ án được chuyển lên Tòa án cấp cao tại Hà Nội thì bị cáo Tiếu lại có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo.

Cũng trong chiều 10/4, bị cáo Nguyễn Thị Tình - nguyên Giám đốc sàn giao dịch bất động sản của Housing Group là người bị kết án 7 năm tù trong bản án sơ thẩm đã xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng bản án đó quá nặng khi bị cáo chỉ là một Giám đốc sàn "dựng lên cho có", trình độ không có, máy tính không biết sử dụng…

Nếu như các bị cáo khác chỉ nêu ra những khó khăn của gia đình hay những thành tích, đóng góp của bản thân, gia đình để xin giảm nhẹ hình phạt thì riêng bị cáo Tình đã đưa ra thêm một tình tiết vô cùng bất ngờ khiến tòa phải mất thêm chút thời gian đặt câu hỏi cho tình tiết xin giảm nhẹ tội này.

Theo đó, bà Tình cho rằng mình đã có công vận động tội phạm bị truy nã ra đầu thú nên mong HĐXX cấp phúc thẩm coi đây là tình tiết giảm nhẹ.

Theo lời khai của bà Tình, trong một lần về quê, nhìn thấy một người giống kẻ đang bị cơ quan Công an truy nã, dán ảnh khắp nơi nên đã đến gần người này hỏi chuyện thì được biết anh này đã trốn 2 năm nên không biết bị truy nã. Vì thế, bà Tình đã vận động anh ta đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng khoan hồng. Sau khoảng 30 phút nói chuyện vận động, anh ta đã đồng ý theo bà đi đầu thú.

“Lúc đó, tôi có gọi điện đến Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) gần đó trình báo rồi sau đó cùng người đang bị truy nã này đến Công an huyện. Sau buổi làm việc với Công an tôi mới biết anh ta phạm tội đánh người….”, bà Tình viện dẫn nhân chứng và mong HĐXX xem xét đây là tình tiết để giảm nhẹ hình phạt.