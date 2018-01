Dắt khách được 5 tỷ... hổng dám làm “Tú ông” như Đinh Mạnh Thắng!

Tại phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản tại Công ty Cổ phần bất động sản điện lực dầu khí (PVP Land), dư luận đổ dồn mọi chú vào bị cáo Đinh Mạnh Thắng - nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà) khi bị cáo này bản thân không giữ chức vụ gì ở PVP Land, cũng không có mối quan hệ gì.

Tuy nhiên, chỉ sau một vụ “mai mối” bị cáo này dễ dàng được nhận 5 tỷ đồng và đến thời điểm này bị cáo bị cáo buộc tham ô tài sản với mức án do VKS đề nghị từ 11 đến 12 năm tù.

Chỉ dắt khách, ấm lòng 5 tỷ

Bị cáo Đinh Mạnh Thắng khai rằng, bị cáo được Thái Kiều Hương nhờ bố trí ăn cơm cùng Trịnh Xuân Thanh để trình bày công việc. Bởi trước đó, bản thân bị cáo và Hương đã có mối quan hệ xã hội và làm ăn từ trước đó còn tại thời điểm cuối tháng 3/2010, khi dẫn Hương đi gặp Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng hoàn toàn không biết thông tin gì về quá trình thoái vốn của PVP Land.

Bị cáo Đinh Mạnh Thắng. Ảnh: TTXVN.

Khi Thẩm phán đề cập đến biên bản đối chất ngày 19/12/2017, trong đó thể hiện Thắng và Hương thừa nhận có khách đặt cọc 100 tỷ để mua cổ phần của Công ty Thái Bình Dương. Do PVP Land là cổ đông chi phối nên muốn tác động để Thanh chấp thuận thoái vốn. Tuy nhiên, Đinh Mạnh Thắng phủ nhận việc này. "Như lời khai ban đầu, cuộc điện thoại không nói nhiều được như thế", bị cáo Đinh Mạnh Thắng nói tại tòa.

Nói về việc bị cáo Thái Kiều Hương chuyển cho mình 5 tỷ đồng, bị cáo Đinh Mạnh Thắng cho rằng, việc giới thiệu Hương tới gặp Thanh thành công, làm ăn có lãi nên đó là số tiền Hương cảm ơn chứ không nghĩ gì khác. Ngoài ra, Hương có nhờ bị cáo Thắng chuyển cho Trịnh Xuân Thanh 14 tỷ đồng.

Theo lời của Thắng, sau khi nhận được tiền từ Hương, thời điểm sau khi CQĐT khởi tố vụ án Lê Hòa Bình cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hương có yêu cầu Thắng trả lại tiền. Thắng đã chuyển lại 5 tỷ đồng cho Thái Kiều Hương. Sau đó ít ngày, bị cáo thông báo cho Trịnh Xuân Thanh về việc Thái Kiều Hương đề nghị trả lại 14 tỷ đồng.

Mê tiền lắm dưng hổng dám làm “Tú ông” đâu!

Cáo trạng VKS nêu rõ, bị cáo Đinh Mạnh Thắng cùng Thái Kiều Hương (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư VietSan) và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (45 tuổi, ở TP.HCM, kinh doanh tự do) là những người móc nối, tác động để Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh cho chuyển nhượng cổ phần tại PVP Land. Mặc dù bị cáo Thắng biết rõ hành vi lợi dụng việc bán cổ phần để chiếm đoạt tài sản của các bị can Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh nhưng vẫn tích cực thực hiện để trục lợi và giúp sức cho các bị can này chiếm đoạt được tiền.

Và chỉ sau một vụ mai mối, vài cú điện thoại, Đinh Mạnh Thắng đã dễ dàng bỏ túi 5 tỷ đồng .

Kiếm tiền tỷ, giàu sang, phú quý bao giờ cũng là ước mơ của nhiều người. Trong cuộc sống, con người ta ai chả đam mê tiền bạc, ai cũng muốn vươn lên làm giàu. Có người ở nhà cao cửa rộng, ô tô sang trọng, tài khoản lớn trong ngân hàng và mức thu nhập lớn vẫn muốn nhân lên sự giàu có hơn nữa. Kẻ nghèo khó cũng muốn đổi đời bằng trăm phương nghìn cách. Thậm chí vì muốn đổi đời họ liên tục... mua Vietlott.

Khi chứng kiến Đinh Mạnh Thắng trở thành “tỷ phú” trong một “nốt nhạc” khi chỉ dẫn khách gặp Trịnh Xuân Thanh và được trao ngay 5 tỷ. Tuy nhiên, cái kết của việc “tiền dễ kiếm như nước” trong quá khứ là việc hôm nay, bị cáo này vướng vòng lao lý, bị cáo buộc tham ô tài sản, bị VKS đề nghị từ 11 đến 12 năm tù giam…Hẳn nhiều người dù có mê tiền lắm dưng chắc chắn nhiều người hổng dám làm “Tú ông” để trở thành tỷ phú như Đinh Mạnh Thắng.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác từng nói: “Chỉ có tiếng thơm đời để mãi/ Giàu sang giả dối vốn phù vân”. Trên thực tế, làm giàu chính đáng luôn được người khác tôn trọng, làm giàu phi pháp sẽ có ngày phải trả giá như Đinh Mạnh Thắng, Trịnh Xuân Thanh đang phải đối mặt như tại phiên tòa này. Giàu sang mà không có tư cách, tác phong, không có phẩm chất đạo đức thì cũng trở thành thấp hèn, ti tiện.