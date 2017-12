Vì sao Đinh Mạnh Thắng "chuyển hộ" 14 tỷ cho Trịnh Xuân Thanh?

Ngày 8/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố bị can về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 278 - Bộ luật Hình sự, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Đinh Mạnh Thắng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD).



Ông Đinh Mạnh Thắng cũng là em trai của ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐQT (sau này là HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Ông Đinh Mạnh Thắng được xác định có liên quan vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (sau đây viết tắt là PVPower Land) và Công ty CP Minh Ngân theo Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 617/HSPT-QĐKTVA ngày 15/3/2017 và Quyết định Nhập vụ án hình sự số 16/C46-P11 ngày 15/11/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ông Đinh Mạnh Thắng.

Mới đây, trong bản kết luận điều tra vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam của Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã nêu rõ hành vi vi phạm của ông Đinh Mạnh Thắng.

Kết luận điều tra cho hay, Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), Nguyễn Ngọc Sinh - nguyên Tổng giám đốc PVP Land, Đào Duy Phong - nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land, Đặng Sỹ Hùng là những người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là cổ phần của PVP Land tại công ty Xuyên Thái Bình Dương.

Trịnh Xuân Thanh đã cùng với các đối tượng liên quan và đối tượng môi giới là Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (kinh doanh tự do), có sự giúp sức của Thái Kiều Hương – Phó TGĐ Công ty VietSan, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa, đại diện bên mua là Công ty Minh Ngân và Đinh Mạnh Thắng để ký và thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 34 triệu đồng/m2 đất.

Việc thanh toán hợp đồng này đã tạo ra chênh lệch giá để các bị can chiếm đoạt cổ phần trị giá hơn 87 tỷ đồng của PVP Land (trong đó có tài sản Nhà nước). Giá trị tài sản đã bị các đối tượng chiếm đoạt được là 49 tỷ đồng.

Góp sức trong đó, Đinh Mạnh Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty PVSD – đơn vị liên kết có vốn của PVC, Thắng có quan hệ quen biết từ trước với Thái Kiều Hương. Đồng thời, cũng quen biết Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong.

Theo đề nghị của Thái Kiều Hương, Đinh Mạnh Thắng đã thông báo với Trịnh Xuân Thanh có khách hàng mua cổ phần của PVP Land tại dự án Nam đàn Plaza với giá 52 triệu đồng/m2. Đồng thời, Thắng đã tổ chức cho Hương, Han Gi Cheol (Chủ tịch HĐQT Vietsan) gặp Trịnh Xuân Thanh để thuyết phục xin phê duyệt cho PVP Land chuyển nhượng cổ phần dự án.

Do Hương nhờ, Thắng đã nhận 14 tỷ tiền chênh lệch giá của Lê Hòa Bình thông qua Hương để chuyển cho Trịnh Xuân Thanh. Bản thân Thắng được hưởng lợi 5 tỷ đồng tiền môi giới có nguồn gốc từ tiền chênh lệch giá. Hành vi của Đinh Mạnh Thắng đã phạm tội Tham ô tài sản với vai trò giúp sức.

Theo lời khai của Đinh Mạnh Thắng, cuối tháng 3/2010, Thái Kiều Hương gọi điện thoại cho Thắng nói là Công ty Xuyên Thái Bình Dương đã tìm được khách có nhu cầu mua Dự án Nam đàn Plaza với giá 52 triệu/m2. Họ đã đặt cọc 100 tỷ nên cần hoàn chỉnh nhanh thủ tục. PVP Land là cổ đông lớn nhất của Công ty Xuyên Thái Bình Dương nên họ phải đồng ý bán thì các cổ đông khác mới bán được vì khách muốn mua tất cả dự án. Do vậy, cần phải có sự chấp thuận của Trịnh Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT PVC và Đào Duy Phong – Chủ tịch HĐQT PVP Land. Hương đã nhờ Đinh Mạnh Thắng tác động để Trịnh Xuân Thanh và Đào Duy Phong đồng ý.

Sau đó, Thắng đã điện thoại thông báo cho Trịnh Xuân Thanh về khách hàng mua với giá 52 triệu đồng/m2. Thắng đã thu xếp cho Thái Kiều Hương và ông Han Gi Cheol gặp Trịnh Xuân Thanh tại một nhà hàng ở đường Xuân Diệu (TP Hà Nội). Tại bữa ăn, Hương và ông Han muốn Thanh đồng ý bán cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương. Đồng thời, Thắng cũng gọi điện cho Đào Duy Phong tạo điều kiện giúp đỡ Hương trong việc chuyển nhượng cổ phần.

Ngày 29/3/2010, Thái Kiều Hương đi cùng lái xe đưa cho Thắng 5 tỷ đồng tiền công môi giới, kết nối tác động đến Trịnh Xuân Thanh. Ngày 6/4/2010, Hương gọi điện cho Thắng nhờ chuyển tiền cho Trịnh Xuân Thanh. Sau đó, Thắng đã chuyển cho Trịnh Xuân Thanh 14 tỷ đồng để trong một vali kéo thông qua lái xe của Thắng và Thanh. Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án Lê Hòa Bình lừa đảo chiểm đoạt tài sản, Thắng đã trả lại Hương 5 tỷ đồng và trả tiếp 14 tỷ đồng do Trịnh Xuân Thanh chuyển lại.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Xuân Thanh cũng thừa nhận, đã nhận lời đề nghị của Đinh Mạnh Thắng về việc giúp đỡ, phê duyệt phương án bán cổ phần tại dự án Nam Đàn Plaza do Dào Duy Phong, Chủ tịch HĐQT PVP Land đang trình lên PVC xin phê duyệt.

Trịnh Xuân Thanh cũng khai đã nhận số tiền 14 tỷ đồng để trong vali từ Đinh Mạnh Thắng do Thái Kiều Hương nhờ chuyển. Theo đó, Thanh được lái xe chuyển cho một vali tiền do lái xe của Thắng chuyển, Thanh mang vali về nhà, mở ra thấy tiền nhưng không đếm. Sau đó một số hôm đã trả lại cho Đinh Mạnh Thắng.