Đang đi bộ, bé trai 6 tuổi bất ngờ bị nam thanh niên đâm tử vong

Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bé trai đã không qua khỏi.

Đến 20h tối nay (26/11), các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Tân Phú và Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp điều tra vụ trọng án b. Nghi can là Hoàng Nhất Giang (34 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM).