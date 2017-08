Đại gia Sài Gòn mất trộm gần 5 tỉ đồng

vụ trộm có giá trị “khủng” xảy ra tại 1 căn hộ cao cấp trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7 do bà Trần Thị T.H (44 tuổi) làm chủ. Nữ đại gia bàng hoàng khi phát hiện kẻ gian đột nhập vào căn hộ cao cấp của mình để lấy trộm hột xoàn, kim cương...trị giá gần 5 tỉ đồng. Ngày 29/8, Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 7 vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh…để điều tra làm rõxảy ra tại 1 căn hộ cao cấp trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7 do bà Trần Thị T.H (44 tuổi) làm chủ.

Công an TP HCM đã vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực để truy xét vụ trộm "khủng" này. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 26/8, bà H. đi công việc và trở về nhà ở khu căn hộ nói trên thì nhìn thấy nhà có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Qua kiểm tra, “khổ chủ” rụng rời khi phát hiện bị trộm lấy mất 3 nhẫn hột xoàn và đôi bông tai đính kim cương ước tính số tài sản trị giá hơn 4,5 tỉ đồng.