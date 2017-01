Công bố đường dây nóng về vận tải, an toàn giao thông

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã công bố 11 số điện thoại đường dây nóng phục vụ tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về an toàn giao thông.

Để xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến tình hình an toàn giao thông, hoạt động kinh doanh vận tải dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội Xuân 2017, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã công bố 11 số điện thoại đường dây nóng phục vụ tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân. Cụ thể là số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Cục Cảnh sát Giao thông.

Ảnh minh họa.

Đối với những phản ánh về hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không (về tăng giá xe, chở quá số khách quy định…) người dân có thể liên hệ tới các số của Tổng cục Đường bộ Việt Nam:

0983.608.989; 0915.908.085; 0916.608.085

Hoặc của Bộ Giao thông Vận tải:

0962.665.953; 0977.497.891; 0964.045.445

Đối với những phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân liên hệ các số của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia:

0868.911.911; 0914.329.634; 0985.465.896; 0995.918.666