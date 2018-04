Cô giáo lùi ôtô làm chết học sinh: 1 em suýt bị chèn qua người lần nữa

Sáng sớm nay, bà con dân bản Pó Nhàng 1 (xã Vân Hồ) đã cùng nhau tiễn đưa cháu bé xấu số Sồng A Ninh (SN 2011), Trường Tiểu học Vân Hồ, nạn nhân trong vụ cô giáo lùi xe làm chết học sinh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Khi Trần Tuấn Anh, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đang ngồi đọc truyện ở sân trường thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô 4 chỗ cuốn vào gầm làm gãy cả tay và chân. Khi em bị thương, còn đang nằm trong gầm xe thì chiếc xe ô tô này định tiến lên, may có người hô hoán nên chiếc xe đã kịp dừng lại...

Sáng sớm nay (21.4), bà con dân bản Pó Nhàng 1 (xã Vân Hồ) đã cùng nhau tiễn đưa cháu bé xấu số Sồng A Ninh (SN 2011) - học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Vân Hồ, nạn nhân trong vụ cô giáo lùi xe làm chết học sinh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chị Mùi Thị Tánh - mẹ của Ninh như hóa đá. Từ hôm xảy ra sự việc đau lòng đến giờ, chị không sao khóc được vì nỗi mất mát quá lớn này.

Tấm panô rất to cảnh báo về an toàn giao thông được dán trước cổng Trường Tiểu học Vân Hồ.

May mắn hơn cháu Ninh, cháu Trần Tuấn Anh (học cùng lớp) đã thoát chết. Hiện cháu Tuấn Anh đang được điều trị tại Bệnh viện thị trấn Nông trường Mộc Châu.



Suốt 3 ngày qua, cả ông bà nội, ngoại của cháu đều túc trực tại bệnh viện chăm sóc cháu. Bố của Tuấn Anh cứ nằm bên con mà xuýt xoa như thể để truyền thêm tình thương và nghị lực cho người con trai bé bỏng.

Bà Thái Thị Lan - bà nội của Tuấn Anh, đã có 37 năm dạy ở Trường Tiểu học Vân Hồ, vừa nghỉ hưu năm 2017. Bà Lan tâm sự: "Suốt nửa đời người gắn bó với trường học, tôi chưa từng gặp vụ việc thương tâm nào ở trường học như vừa xảy ra với cháu ruột mình".

Mấy ngày qua, chị Mùi Thị Tánh - mẹ của cháu Sồng A Ninh như hóa đá từ khi nhìn thấy con mình nằm bất động ở trường học.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh - mẹ của cháu Tuấn Anh cứ đi đi lại lại trong phòng bệnh, chị không thể ngồi một chỗ trước bệnh tình của con trai.

"Suốt mấy ngày qua, con trai tôi có ăn uống được gì đâu, thi thoảng cháu vẫn bị nôn. Bác sĩ mới mổ xong cái chân trái bị gãy. Riêng cái tay trái của cháu bị gãy 2 đoạn, bác sĩ bảo phải đợi vài ngày nữa mới tiến hành phẫu thuật được", chị Hạnh buồn rầu nói.



Cả gia đình chị Hạnh cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi biết kết quả chụp cắt lớp đầu của Tuấn Anh không bị sao. Tuy nhiên, mỗi khi nhớ lại cái giây phút kinh hoàng khi chị trực tiếp chứng kiến con trai nằm thoi thóp ở trường học mà tim chị thắt lại. Chị Hạnh nói như để tự động viên mình: "Tuấn Anh thoát khỏi ranh giới sinh tử trong giây phút".

Bố của Tuấn Anh không rời cái giường bệnh nửa bước. Anh ngồi đó động viên và truyền nghị lực cho cậu con trai bé bỏng của mình.

Chị Hạnh kể lại giây phút con trai thoát nạn vụ cô giáo lùi xe bất cẩn trong nỗi xót xa vô bờ: "Trưa 19.4, tôi đang ở nhà bỗng nhận được điện thoại từ cô giáo của Tuấn Anh là "mời chị lên trường có việc gấp". Tôi vội vàng đến trường học, vừa bước vào cửa trường thì thấy chiếc xe ô tô 4 chỗ chèn lên vườn hoa. Cháu Ninh - bạn cùng lớp với Tuấn Anh nằm bất động. Con trai tôi cũng nằm một chỗ gào khóc thảm thiết. Tôi cùng các thầy, cô trong trường vội vàng đưa các cháu đi cấp cứu".



Gia đình lo tang lễ cho Sồng A Ninh.

Khi đã định thần lại, chị Hạnh được những người chứng kiến sự việc kể lại: Khi cháu Tuấn Anh đang đọc truyện trong sân trường thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô lùi và cuốn vào gầm. Người lái xe khi ấy là cô Hương, do bất cẩn nhấn nhầm chân ga .

Sự việc xảy ra, cô Hương hoảng quá nên rời khỏi xe. Khi đó thầy Vi Văn Đương - giáo viên của trường, ngồi bên ghế phụ - định đánh chiếc xe ô tô ra khỏi vườn hoa mà không hề biết có cháu Tuấn Anh đang nằm trong gầm xe ô tô. Rất may khi đó có một giáo viên mầm non đứng tại hiện trường đã hô to: "Còn 1 học sinh nữa trong gầm xe...". Nhờ sự cảnh báo kịp thời của cô giáo mà Tuấn Anh đã thoát nạn. Các thầy, cô giáo trong trường đã nâng chiếc xe con lên để cứu Tuấn Anh.



Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sáng 19.4, tại Trường Tiểu học Vân Hồ đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Một giáo viên của trường lùi xe ô tô bất cẩn đã khiến 1 học sinh thiệt mạng và 1 học sinh bị gãy chân, tay. Thời điểm đó, thầy Đương đứng ra nhận là người lái xe. Tuy nhiên, qua quá trình làm việc với công an thì người lái xe gây tai nạn lại là cô Nguyễn Thị Hương. Được biết, cô Hương là giáo viên dạy môn thể dục và cũng là người lái xe, thầy Đương - chủ xe là người ngồi ghế phụ.

Công an huyện Vân Hồ vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.