Xử lý nghiêm vụ cô giáo lùi xe tông chết học sinh

Vụ việc cô giáo lùi xe tông chết học sinh ở trường Tiểu học Vân Hồ (bản Pó Nhàng 1, xã Vân hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) không phải là vụ tai nạn đầu tiên xảy ra với các phương tiện xe cơ giới lưu hành hoặc dừng đỗ trái phép trong giờ học tại các khu vực sân trường, trên vỉa hè, lòng đường xung quanh cổng các trường học,.., gây mất trật tự, an toàn giao thông và uy hiếp an toàn tính mạng, tài sản của học sinh, giáo viên, người dân.

Vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại Trường Tiểu học Vân Hồ, tỉnh Sơn La, làm 1 học sinh tử vong, 1 học sinh bị thương.

Trước đó, dư luận đã từng rúng động bởi vụ tai nạn do xe taxi biển kiểm soát 30A-702.54 gây ra ngày 01/12/2016 tại sân trường Tiểu học Nam Trung Yên (thành phố Hà Nội) khiến 01 em học sinh bị gãy chân.

Trước thực trạng trên, ngày 20/4, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công văn đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và đào tạo, Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường các giải pháp bảo đảm TTATGT tại các trường học trên cả nước.

Theo đó, để chấn chỉnh kịp thời tình trạng vi phạm, gây mất trật tự, an toàn giao thông và uy hiếp an toàn tính mạng, tài sản của học sinh, giáo viên, người dân nêu trên, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục (từ bậc mầm non đến trung học phổ thông) các tỉnh, thành phố trong cả nước nghiêm cấm phương tiện xe cơ giới lưu hành hoặc dừng đỗ trái phép trong giờ học tại các khu vực sân trường, trên vỉa hè, lòng đường xung quanh cổng các trường học.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ban hành quy định hướng dẫn chung về đảm bảo an toàn giao thông nội bộ tại khu vực trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương rà soát, bố trí đầy đủ biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo và tổ chức giao thông an toàn trên các tuyến đường đi qua khu vực có trường học, đặc biệt là trong phạm vi 500 m tính từ cổng các trường học.

Cùng với đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình học sinh tử vong vì cô giáo lái xe tông trúng xảy ra ngày 19/4/2018 tại trường Tiểu học Vân Hồ, bản Pó Nhàng 1, xã Vân hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Phối hợp với các cơ quan chức năng để khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các cá nhân đã vi phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thôn g và gây ra vụ tai nạn đau lòng trên.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đề nghị Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo hiệu trưởng các trường học tổ chức kiểm tra, rà soát và tổ chức giao thông tại các trường học từ bậc mầm non đến phổ thông trung học cho phù hợp, để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của học sinh, giáo viên và người dân nói chung.

Phối hợp cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình trên địa bàn tăng cường thời lượng, tin bài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với trẻ em.