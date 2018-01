Chuyện đằng sau vụ chồng giết vợ ở Vĩnh Long

Nghe tiếng kêu cứu của mẹ vọng ra từ phòng ngủ, cô con gái giật mình thức giấc chạy vào chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Cha đang cầm con dao tự đâm vào người, còn mẹ nằm bất động trên vũng máu.



Người con gái hô hoán, xóm giềng chạy đến thì cha mẹ của em đã tử vong. Thảm án chồng giết vợ là nỗi ám ảnh kinh hoàng ở vùng quê Loan Mỹ.

Ngôi nhà- nơi xảy ra thảm kịch gia đình. Ám ảnh



Vụ án giết người xảy ra gần tháng nhưng không khí tang thương vẫn còn bao trùm xóm nhỏ ở ấp Tổng Hưng B (xã Loan Mỹ- Tam Bình). Ngày 25-12-2017, người dân kinh hoàng khi hay tin Võ Văn Giàu (42 tuổi) giết vợ là Nguyễn Thị Kiều Tiên (35 tuổi) rồi tự sát chết ngay trong nhà.

Chúng tôi gặp bé Thanh (nhân vật yêu cầu đổi tên)- con của vợ chồng xấu số Giàu- Tiên- khi nỗi đau mất cha, mất mẹ cùng lúc vẫn còn đó.

Nước mắt ứa ra, bé Thanh kể lại thảm kịch của gia đình: “Hôm đó (khoảng 2 giờ rạng sáng), con đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của mẹ nên giật mình thức giấc chạy nhanh vào phòng thì thấy mẹ đã nằm trên vũng máu, còn cha đang cầm con dao tự đâm vào người. Lúc đó, con cũng không còn bình tĩnh chỉ biết kêu cứu thật lớn để mọi người hay chạy đến cứu giúp”.

Lúc này, dù trời đang vào mưa bão nhưng nhiều người nghe tiếng kêu cứu đã chạy về hướng gia đình Giàu- Tiên để cứu giúp. Khi họ đến nơi thì Giàu- Tiên đã chết, đứa con gái đứng kế bên trong tâm trạng hỗn loạn, gào thét khóc thương thảm thiết- chú Tư (nhà cùng xóm với vợ chồng Giàu- Tiên) kể lại vụ án trong sự bàng hoàng.

Ông Nguyễn Văn Kính- Trưởng ấp Tổng Hưng B cho biết thêm, khi vụ án xảy ra, ông gọi điện thoại trình báo Công an xã Loan Mỹ và Công an huyện Tam Bình để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân. Vụ việc xảy ra đã khiến vùng quê vốn yên bình bỗng trở nên xôn xao và sau đó dư luận đồn đoán chồng giết vợ do ghen tuông.

Sau vụ án kinh hoàng trên, trao đổi với báo chí, Đại tá Phạm Văn Ngân- Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, nghi phạm là người chồng (Giàu) dùng dao đâm chết vợ (Tiên) rồi tự sát.

Người chồng có dấu hiệu bệnh tâm thần và đang điều trị bệnh. Vụ án đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Người chồng từng nói với hàng xóm sẽ giết vợ rồi tự sát

Theo người dân địa phương, vợ chồng Giàu- Tiên cưới nhau hơn 15 năm, chung sống cũng hạnh phúc và có 1 con gái.

Gia đình thuộc diện khó khăn, song vợ chồng họ chí thú làm ăn. Gần đây, không nghe họ có mâu thuẫn hay cự cãi gì với nhau.

Ông Ba (73 tuổi, hàng xóm của nạn nhân) bùi ngùi cho biết, tại địa phương, vợ chồng Giàu- Tiên sống rất chan hòa với bà con lối xóm. Giàu làm nghề giết mổ bò, thu nhập cũng ổn định, vợ ở nhà cũng rất siêng năng, ngoài công việc nội trợ còn cắt cỏ chăn nuôi bò. Cuộc sống không đến mức quá khó khăn. Gần đây, Giàu có biểu hiện của bệnh tâm thần.

“Trước hôm xảy ra vụ việc đau lòng, thằng Giàu có nói với nhiều người trong xóm sẽ giết vợ rồi tự sát. Mọi người tưởng Giàu nói đùa, nào ngờ thảm kịch gia đình xảy ra.

Hôm xảy ra vụ án, vợ chồng nó nằm chết, bên cạnh là con dao mà hàng ngày Giàu dùng để mổ bò còn dính nhiều máu. Có lẽ con dao đó là hung khí Giàu giết vợ rồi tự sát. Điều khiến mọi người xót xa là vợ tử vong mà tay vẫn còn ôm vết thương”- ông Ba nói.

Ngồi thẫn thờ, mẹ của Tiên đau khổ khi nhắc đến chuyện buồn của gia đình khi cùng lúc mất đi đứa con gái và chàng rể, còn đứa cháu ngoại bơ vơ.

“Sau vụ án, nhiều người đồn đoán thằng Giàu ghen tuông giết vợ nhưng tui khẳng định không phải. Ngày thường thằng Giàu rất hiền nên tui thương như con trai. Hoàn cảnh Giàu đáng thương lắm, cha mẹ ruột đều qua đời nên quý trọng cha mẹ vợ và nó chưa bao giờ xúc phạm bên vợ.

Trước ngày xảy ra vụ án, Giàu có biểu hiện bệnh nên gia đình đưa đi điều trị nhưng chưa hết. Tuy nhiên, tui cũng không ngờ chuyện đau lòng xảy ra”- mẹ của Tiên xúc động nói.

Trưởng ấp Tổng Hưng B cho biết thêm: “Trước ngày xảy ra vụ án mạng đau lòng, cháu Tiên có đưa chồng đến một bệnh viện ở Cần Thơ để khám bệnh và lấy thuốc mang về nhà uống mới được vài ngày thì xảy ra vụ việc.

Riêng việc ghen tuông mà dư luận xôn xao đồn đoán từ nhiều ngày qua là không đúng sự thật. Bởi Tiên vẫn đầu tắt mặt tối lo cho gia đình, lo cho con và cả đàn bò nuôi. Rất có thể thường ngày làm công việc giết mổ bò, cộng thêm sức khỏe bất ổn về thần kinh, nên trong giây phút bất đồng về tư tưởng đã dẫn đến hành động kinh hoàng như thế”- ông nhận định.