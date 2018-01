Xét xử Phạm Công Danh: Tranh cãi việc thu hồi hơn 6.000 tỉ từ các ngân hàng

Vì sao thất thoát hơn 6.000 tỉ?

Theo cáo buộc, trong giai đoạn tham gia tái cơ cấu VNCB, để có tiền chi chăm sóc khách hàng, trả nợ… ông Danh đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng 29 lượt pháp nhân các công ty do mình thành lập hoặc đi mượn để lập hợp đồng vay khống tiền của Sacombank, BIDV, TPBank. Do những công ty này không kinh doanh, ông Danh đã dùng tiền của VNCB để đảm bảo cho các khoản vay, dẫn đến thất thoát hơn 6.000 tỉ đồng. Trong đó, ông Trầm Bê bị cáo buộc giúp ông Danh rút 1.800 tỉ đồng của VNCB. Nhóm bị cáo thuộc NH BIDV gián tiếp gây thiệt hại cho VNCB 2.550 tỉ đồng, số thiệt hại còn lại do người của TPBank giúp sức ông Danh gây ra…