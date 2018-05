Cặp vợ chồng táng tận lương tâm chuyên cướp giật vé số của người già

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây trên địa bàn xảy ra nhiều vụ cướp giật vé số gây bức xúc dư luận. Nạn nhân đều là người già, không có khả năng phản kháng và mưu sinh bằng nghề bán vé số. Công an TP Sa Đéc vào cuộc, trích xuất hình ảnh trên hệ thống camera an ninh.

Các vụ cướp giật xảy ra là do đôi nam nữ đi trên xe máy (sau này được xác định là vợ chồng Ân). Lãnh đạo Công an TP Sa Đéc chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các địa bàn giáp ranh truy xét, làm rõ thủ phạm.