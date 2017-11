Cảnh sát dầm mình trong mưa làm nhiệm vụ APEC 2017

Từ sáng sớm đến tận chiều nay (8/11), thời tiết tại thành phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung chuyển xấu, mây đen giăng kín và mưa tầm tã. Cũng vào những ngày này, các đoàn nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao từ 21 nền kinh tế trên thế giới và nhiều đoàn khách quốc tế đang đến Đà Nẵng để tham dự Hội nghị diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2017). Bất chấp mưa gió, nhiều lực lượng thuộc Công an thành phố Đã Nẵng và CSGT, Công an khắp cả nước được tăng cường về Đà Nẵng không ngại khó khăn, tất cả đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, ngay từ sáng sớm ngày 8/11, trong thời tiết mưa gió, lạnh lẽo, trên khắp các tuyến đường ở TP Đà Nẵng, nhiều lực lượng Công an, CSGT... đã bám sát mục tiêu suốt 24/24h để làm nhiệm vụ. Không ngại mưa to gió lớn, lực lượng Công an vẫn miệt mài làm nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho việc đón các đoàn nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao...đến thành phố Đà Nẵng dự APEC. Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đón các đoàn nguyên thủ từ sân bay quốc tế Đà Nẵng về các trung tâm hội nghị, khách sạn, tại khu vực cầu Rồng. CSGT dầm dưới cơn mưa tầm tã để làm nhiệm vụ. Dù vậy nhưng tất cả đều vô cùng lạc quan, bày tỏ niềm vinh dự được làm nhiệm vụ APEC 2017. Nhiều tuyến đường ở thành phố Đà Nẵng được phong tỏa hoàn toàn để đón đoàn các nguyên thủ quốc gia đến dự APEC vào trưa 8/11. Những ngày này, cả thành phố Đà Nẵng được trang hoàng lộng lẫy, đường phố sạch đẹp đón các vị khách quý, các nhà lãnh đạo APEC.

