Đường lún và ổ gà trên hai tuyến BOT 1.800 tỷ đồng

Hơn hai tháng rưỡi trước, trạm thu phí tại Km 2123 + 250 trên quốc lộ 1 đã chính thức hoạt động lúc 0h ngày 1/6. Trạm đặt tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) thuộc Dự án đầu tư công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km 2118 + 600 đến Km 2127 + 320,75 và xây dựng tuyến đường tránh TP Sóc Trăng theo hình thức BOT. Dự án bắt đầu từ cầu Trà Quýt, xã Thuận Hòa của huyện Châu Thành đến xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) có tổng chiều dài 16,22 km. Trong đó, đoạn mở rộng quốc lộ 1 thuộc xã Thuận Hòa (Châu Thành) đến cửa ngõ TP Sóc Trăng dài 8,54 km và đường tránh 7,68 km. Nếu như đoạn quốc lộ do Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1 Sóc Trăng (BOT Sóc Trăng) quản lý có mặt đường bằng phẳng thì vừa vào đường tránh mặt đường xuất hiện lồi lõm. Mặt đường xuất hiện "sống trâu", hằn vết lún bánh xe. Tuyến tránh TP Sóc Trăng được dựng biển báo "đường đang chờ lún" Theo quyết định phê duyệt dự án ngày 27/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải, BOT Sóc Trăng có tổng vốn đầu tư 1.419,2 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 18 năm 9 tháng. Còn theo lãnh đạo nhà đầu tư thì vốn đầu tư thực tế của dự án BOT Sóc Trăng chỉ gần 1.200 tỷ đồng và doanh nghiệp đang lỗ mỗi ngày khoảng 70 tỷ đồng vì tiền bán vé không đủ đóng lãi và chi phí quản lý. Hiện, đường tránh TP Sóc Trăng có đoạn chỉ cho phép vận tốc tối đa 60 km/h. Từ đoạn hết đường tránh TP Sóc Trăng đến địa phận tỉnh Bạc Liêu khoảng 40 km về hướng Cà Mau là đến cầu Nàng Rền - điểm đầu của Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 1 đoạn cửa ngõ phía bắc TP Bạc Liêu và xử lý một số vị trí ngập nước trên quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu theo hình thức BOT. Dự án này do Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1 Bạc Liêu (BOT Bạc Liêu) làm chủ đầu tư, dài 9,03 km đến cửa ngõ TP Bạc Liêu. Theo quyết định phê duyệt ngày 5/12/2014, tổng mức đầu tư cho dự án là 633,2 tỷ đồng, dự kiến thu phí hoàn vốn 14 năm 9 tháng. Trạm thu phí của dự án này chính thức hoạt động từ 0h ngày 30/12/2016. Hiện, mặt đường gần cầu Nàng Rền đã xuất hiện ổ gà khá to, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là xe máy. Theo lãnh đạo BOT Bạc Liêu, dự án này vốn thực tế khoảng 600 tỷ đồng, thời gian thu phí dự kiến 15 năm. Nhựa mặt đường bị đùn thành đống ở khu vực xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu). Hai làn đường tại cầu Xã Bảo gần trạm thu phí của BOT Bạc Liêu xuất hiện ổ gà. Chị Huỳnh Bích Thủy ở ấp Trà Ban 2, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) nói: "Nhiều ổ gà xuất hiện nên mấy tháng nay có 5-6 vụ té xe máy vào ban đêm tại nơi đây. Gia đình tôi đã dùng trên 5 bao đá lấp ổ gà nhưng không ăn thua gì". Không riêng đoạn gần cầu Nàng Rền và dưới chân cầu Xã Bảo mà khu vực vào khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi mặt đường cũng bị hư hỏng. Cách trung tâm hành chính huyện Vĩnh Lợi vào trăm mét, mặt đường gần cửa hàng xăng dầu thuộc ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) cũng xuất hiện ổ gà. Nhân viên trạm xăng cho biết đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực này do người chạy xe máy bị sụp ổ gà. Hiện, giá vé thấp nhất tại BOT Sóc Trăng và BOT Bạc Liêu là 25.000 đồng, dành cho xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt. Giá cao nhất ở đây là 140.000 đồng/lượt đối với xe tải trên 18 tấn và xe chở hàng bằng container 40 feet. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch HĐQT hai doanh nghiệp là BOT Bạc Liêu và BOT Sóc Trăng, cho biết đơn vị đã đầu tư gần 1.800 tỷ đồng cho hai dự án. Nguyên nhân một số nơi mặt đường bị hư hỏng do lúc thi công gặp mưa nên hiện nay nhựa bong tróc và đơn vị đang chờ ngày nào có nắng để sửa chữa gấp. Cả hai dự án BOT Sóc Trăng và Bạc Liêu đầu do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể (nay là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng) ký duyệt. Ông Thể cũng là người phê duyệt dự án của BOT Tiền Giang, BOT Cần Thơ - An Giang (quốc lộ 91). Hai trạm thu phí của BOT Bạc Liêu và Sóc Trăng cách nhau khoảng 48 km.Tiếp theo là các trạm của BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp và BOT Cai Lậy trên quốc lộ 1. Đồ họa: Minh Trí.

