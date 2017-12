Cái giá phải trả của cặp vợ chồng giết người tàn ác

Lý do khiến Mẩy trở thành đồng phạm trong vụ án giết người năm ấy là bởi chồng Mẩy nghi ngờ Mẩy có quan hệ bất chính với nạn nhân.

Chồng Mẩy đã ép Mẩy phải điện thoại hẹn hò nạn nhân rồi sau đó ép Mẩy cùng mình ra tay giết người bằng cách dùng gậy vụt vào đầu nạn nhân. Không chỉ thế, khi nạn nhân ngã khuỵu, cặp vợ chồng này đã dùng chiếc xà beng sắc nhọn đâm xuyên ngực trái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.



Bị chồng ép trở thành đồng phạm giết người

Nói chuyện với chúng tôi, Mẩy liên tục lấy tay áo lau những giọt nước mắt lăn dài trên má. Khi được hỏi vì đâu mà Mẩy lại đồng ý cùng chồng ra tay sát hại nạn nhân là anh Vũ Văn Quý, SN 1974, trú tại Đông Hưng (Thái Bình) dã man đến vậy thì Mẩy vừa khóc vừa nói: "Nếu em không chịu nghe theo lời của chồng em thì trước sau gì em cũng bị chồng anh ta đánh chết”.

Các bị cáo trong phiên tòa. Theo lời Mẩy kể thì Vàng Seo Xếnh vốn là kẻ vũ phu. Trước khi lấy Mẩy, anh ta đã từng có một đời vợ. Khi Mẩy quyết định lấy Xếnh, cả gia đình Mẩy phản đối. "Anh chị em bảo là chắc người ta không tốt nên vợ mới bỏ đi. Nhưng lúc đó em trót yêu rồi nên không nghe theo lời anh chị. Em vẫn nhất quyết lấy anh ta bằng được" - Mẩy kể lại.



Cũng theo lời Mẩy thì khi hai người gặp và quen nhau, Mẩy mới là học sinh lớp 10 đang trọ học xa nhà. Vốn thiếu thốn tình cảm lại được một người đàn ông từng trải, có điều kiện kinh tế săn đón, yêu chiều nên cô sơn nữ vùng cao đã không cưỡng lại được những rung động đầu đời. Nhưng đến khi lấy nhau rồi, Mẩy mới phát hiện chồng mình là một kẻ vừa mê cờ bạc, vừa ham trò trai gái. Mẩy kể: "Hồi bọn em mới cưới nhau được hơn 1 năm, anh ta đi chơi qua đêm không về. Em điện thoại cho anh ta rất nhiều lần nhưng anh ta không nghe máy.

Đến khi chịu nghe máy thì không biết vô tình hay cố ý anh ta lại để cho em nghe thấy anh ta nói với một người con gái là sẽ bằng mọi giá lấy cô ta về làm vợ. Lúc đó chân tay em bủn rủn, suýt nữa thì đổ gục xuống nền nhà. Khi anh ta về nhà, em đã nói tới chuyện đó thì anh ta cầm cái phích định ném em nhưng có người đến can. Sau đó anh ta chạy lại bóp cổ em đến tím tái".

Mải mê trai gái và các thú vui khác bên ngoài, Xếnh hầu như không quan tâm gì đến vợ con. Nhưng tính gã đàn ông này lại rất hay ghen. Khoảng tháng 5-2013, Xếnh phát hiện vợ thường xuyên liên lạc với một người đàn ông quê Thái Bình lên Lào Cai làm mỏ quặng nên thường xuyên đánh đập Mẩy.

Có hôm, Mẩy bị đánh nhiều quá nên đã bắt xe khách bỏ trốn nhưng cứ nghĩ đến đứa con nhỏ Mẩy lại không đành lòng bỏ đi. Chiều muộn hôm đó, Mẩy trở về nhà và chịu một trận đánh lên bờ xuống ruộng của chồng. Vừa đánh Xếnh vừa ép Mẩy thừa nhận mối quan hệ bất chính với anh Quý.

"Anh ta đánh em đến mức em gục xuống, gần như ngất. Lúc đó em nghĩ, nếu không thừa nhận thì chắc anh ta sẽ đánh em chết luôn. Cuối cùng em hét lên bảo: Tao có quan hệ với anh ta đấy. Khi em thừa nhận thì anh ta dừng đánh và buổi tối lại nói những lời ngon ngọt với em. Sau đó, anh ta ép em là có bao nhiêu tài sản thì đưa cho anh ta hết, anh ta sẽ không làm gì em nữa. Nhưng khi em đưa hết mọi thứ cho anh ta thì anh ta lại tiếp tục hành hạ, đánh đập" - Mẩy nhớ lại những ngày sống như trong địa ngục với chồng.

Những ngày sau đó, Mẩy liên tiếp bị đánh. Không chỉ vậy, Vàng Seo Xếnh thường xuyên bắt Mẩy phải điện thoại hẹn anh Quý lên khu nhà Mẩy chơi để Xếnh có cơ hội ra tay sát hại anh Quý. Ban đầu, Mẩy không chịu làm theo lời của Xếnh nên bị Xếnh nhốt trong nhà.

Từ đi chợ, chăm con Xếnh đều tự làm hết. Đến một ngày vì không chịu đựng được những trận đòn dã man của chồng nên Mẩy đồng ý làm theo kế hoạch của Xếnh. "Lần đầu em hẹn anh Quý lên rẫy nhà em, thấy anh Quý cao to nên Xếnh không dám làm gì" - Mẩy kể.

Sau lần đó, Mẩy đã nhờ anh trai và chị gái chăm sóc con giúp mình để tiếp tục bỏ trốn. Nhưng lần bỏ trốn đó của Mẩy cũng bất thành. Lý do là vì người thân gọi điện cho Mẩy báo tin chồng Mẩy ở nhà đã tuyên bố vợ mình mất tích nên anh ta sẽ đơn phương ly dị và giành quyền nuôi con. Cứ nghĩ đến chuyện cả đời này không có cơ hội gặp con nữa khiến Mẩy đau đớn không chịu nổi.

Mẩy bảo: "Anh ta biết rõ điểm yếu của em là rất yêu con nên đã dùng cách đó để buộc em phải về nhà". Khi Mẩy trở về, Xếnh lại tiếp tục ép Mẩy phải gọi điện cho anh Quý và với điều kiện phải bật loa to lên để Xếnh nghe. Thậm chí, nội dung cuộc nói chuyện của Mẩy với anh Quý phải do Xếnh biên lời.

Ngày 23-9-2013, Xếnh bắt Mẩy gọi điện rủ anh Quý đến trang trại, đồng thời Xếnh gọi Tẩn Láo Tả là cháu của Xếnh đến để cùng giết anh Quý. Khi ngồi ăn cơm được khoảng 30 phút, Xếnh bất ngờ dùng đoạn gậy gỗ vụt mạnh vào đầu Quý từ phía sau. Khi anh Quý nhảy xuống đất thì Tả cũng đứng dậy nhặt đoạn gậy gỗ vụt vào người anh Quý.

Anh Quý bỏ chạy ra nấp ở bụi cây gần đó nhưng bị Xếnh, Tả phát hiện. Xếnh cầm khẩu súng ngắn (dạng súng côn) bắn anh Quý nhưng súng không nổ nên Xếnh lại tiếp tục dùng gậy gỗ đập nhiều nhát vào người, đầu anh Quý.

Thấy anh Quý nằm im thì Xếnh bảo Tả cầm đèn pin đứng trông còn mình chạy về lán cầm xà beng chạy đến đâm vào người nạn nhân. Lần đâm thứ nhất bị xượt, Xếnh tiếp tục đâm nhát thứ 2. Lần này chiếc xà beng sắc nhọn đã đâm thẳng vào ngực trái anh Quý, trúng tim khiến anh này tử vong ngay tại chỗ.

Dắt nhau đi trốn

Sau khi gây án mạng, vợ chồng Tẩn Pà Mẩy và Vàng Seo Xếnh đã bỏ trốn khỏi địa phương ngay trong đêm. Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ của Tổng cục An ninh thành lập Ban chuyên án để truy tìm thủ phạm.

Ban chuyên án đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phát động sâu rộng phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm trên địa bàn các xã, huyện lân cận.

Tiến hành khoanh vùng những đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn để cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Lực lượng trinh sát chia thành các tổ nắm tình hình địa bàn, nắm dư luận quần chúng nhân dân xung quanh nơi xảy ra vụ án; rà soát số người tạm trú, tạm vắng phát hiện số người bất minh về thời gian trước, trong và sau khi xảy ra vụ án giết người .

Đã có lúc vụ án tưởng chừng như đi vào ngõ cụt do hiện trường cách xa khu dân cư, vắng vẻ, ít người qua lại, không có nhân chứng, nạn nhân cũng đã tử vong khiến cho công tác xác minh thông tin, định hướng điều tra gặp vô vàn khó khăn.

Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện vợ chồng Tẩn Pà Mẩy và Vàng Seo Xếnh đã vắng mặt tại địa phương đúng vào ngày anh Quý bị giết. Xác định 2 đối tượng này chính là nghi can của vụ án mạng nên cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung lực lượng phá án.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an phát hiện Vàng Seo Xếnh đang là đối tượng trong diện nghi vấn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý. Hắn có quan hệ rộng, thường đi lại nhiều địa bàn trong và ngoài nước như Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan.

Bằng sự quyết tâm phá án, sau hơn một tháng cắm bản, cắm rừng khoanh vùng điều tra tại các xã vùng cao Tòng Sành, Phìn Ngan, Bản Khoang, các trinh sát đã xác định Vàng Seo Xếnh và Tẩn Pà Mẩy đang lẩn trốn tại địa bàn thuộc thị trấn Nàn Si, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Được sự giúp đỡ hiệu quả của Cục Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), hai đối tượng trên đã bị phát hiện và bắt giữ hồi 23h ngày 31-10-2013, tại một địa điểm ở thị trấn Hà Khẩu và ngày 1-11-2013 Công an Trung Quốc đã bàn giao Vàng Seo Xếnh và Tẩn Pà Mẩy cho Công an tỉnh Lào Cai.

Nhớ lại quá khứ 4 năm về trước, Mẩy ôm mặt khóc. Từng đó thời gian ngồi bóc lịch trong trại giam đủ để Mẩy nhận ra lỗi lầm của mình. Mẩy bảo chỉ vì không chịu nổi những trận đòn thù của chồng nên chị ta đã chấp nhận thế mạng người khác thay mình để đến bây giờ nhận kết cục bi thảm. Bản thân Mẩy lĩnh án 8 năm tù với tội danh "Giết người".

Chồng Mẩy cũng bị kết án 20 năm tù. Đứa con trai của Mẩy cũng buộc phải gửi cho ông bà nội nuôi. Mẩy bảo: "Em thực sự ân hận nhiều lắm. Nhiều đêm nằm nghĩ, sao mình lại có thể ngu đần và độc ác đến vậy. Em không chỉ làm tan nát gia đình em mà còn làm tan nát cả gia đình của anh Quý".