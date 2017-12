Bão số 16 gần bờ, tình hình TPHCM và Nam Bộ giờ ra sao?

Giữa trưa nay (25/12), khi vị trí tâm bão số 16 (bão Tembin) cách Côn Đảo khoảng 270km về phía Đông thì hầu hết các tỉnh Nam Bộ thời tiết chuyển xấu, nhiều nơi mưa lớn kèm theo giông gió mạnh. Tại TP.HCM mưa mỗi lúc một lớn kèm theo gió lạnh đã đảo lộn cuộc sống của người dân ngay vào ngày làm việc đầu tuần. "Lần đầu tiên người dân TP.HCM đón lễ Giáng sinh trong mưa bão. Từ những thông tin cảnh báo bão của chính quyền, hầu hết người dân đang khẩn trương để đối phó với cơn bão được dự báo rất nguy hiểm có khả năng ảnh hưởng đến Sài Gòn và các tỉnh miền Tây Nam Bộ", một người dân chia sẻ. Nhiều tuyến đường ở Trung tâm TP.HCM vào giữa trưa 25/12, khi bão số 16 (bão Tembin) đang áp sát bờ với sức gió mạnh cấp 10 - 11 (90 đến 115km/h). Cuộc sống, sinh hoạt của người dân TP lớn nhất nước bị đảo lộn trước cơn bão lạ kỳ. Nhiều nơi ở TP.HCM có mưa lớn kèm theo gió mạnh. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, ngay từ trưa nay (25/12), toàn bộ học sinh, sinh viên ở TP.HCM đã nghỉ học đến hết ngày 26/12. Nhiều em học sinh tiểu học chờ người thân đến đón về vào trưa ngày 25/12 giữa lúc trời đã bắt đầu mưa to, gió lớn. Hầu hết các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau...đang thực hiện di dời dân đến nơi an toàn để tránh bão. Mặc dù theo dự báo thì khả năng cao tâm bão số 16 không đi vào đất liền tuy nhiên vẫn gây nguy hiểm lớn cho các tỉnh Nam Bộ với mưa to và gió giật mạnh. Chính quyền các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã điều động nhiều lực lượng cùng hỗ di dời tài sản, đưa người dân đến nơi an toàn để trú bão. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 24h tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu dần, tốc độ di chuyển khoảng 20km/h. Đến 10h sáng mai (26/12), vị trí tâm bão ở trên khu vực vùng biển Cà Mau - Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/h) giật cấp 11. Nhiều lực lượng đang khẩn trương giúp người dân miền Tây chồng chéo nhà cửa.

Giữa trưa nay (25/12), khi vị trí tâm bão số 16 (bão Tembin) cách Côn Đảo khoảng 270km về phía Đông thì hầu hết các tỉnh Nam Bộ thời tiết chuyển xấu, nhiều nơi mưa lớn kèm theo giông gió mạnh. Tại TP.HCM mưa mỗi lúc một lớn kèm theo gió lạnh đã đảo lộn cuộc sống của người dân ngay vào ngày làm việc đầu tuần. "Lần đầu tiên người dân TP.HCM đón lễ Giáng sinh trong mưa bão. Từ những thông tin cảnh báo bão của chính quyền, hầu hết người dân đang khẩn trương để đối phó với cơn bão được dự báo rất nguy hiểm có khả năng ảnh hưởng đến Sài Gòn và các tỉnh miền Tây Nam Bộ", một người dân chia sẻ. Nhiều tuyến đường ở Trung tâm TP.HCM vào giữa trưa 25/12, khi bão số 16 (bão Tembin) đang áp sát bờ với sức gió mạnh cấp 10 - 11 (90 đến 115km/h). Cuộc sống, sinh hoạt của người dân TP lớn nhất nước bị đảo lộn trước cơn bão lạ kỳ. Nhiều nơi ở TP.HCM có mưa lớn kèm theo gió mạnh. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, ngay từ trưa nay (25/12), toàn bộ học sinh, sinh viên ở TP.HCM đã nghỉ học đến hết ngày 26/12. Nhiều em học sinh tiểu học chờ người thân đến đón về vào trưa ngày 25/12 giữa lúc trời đã bắt đầu mưa to, gió lớn. Hầu hết các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau...đang thực hiện di dời dân đến nơi an toàn để tránh bão. Mặc dù theo dự báo thì khả năng cao tâm bão số 16 không đi vào đất liền tuy nhiên vẫn gây nguy hiểm lớn cho các tỉnh Nam Bộ với mưa to và gió giật mạnh. Chính quyền các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã điều động nhiều lực lượng cùng hỗ di dời tài sản, đưa người dân đến nơi an toàn để trú bão. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 24h tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu dần, tốc độ di chuyển khoảng 20km/h. Đến 10h sáng mai (26/12), vị trí tâm bão ở trên khu vực vùng biển Cà Mau - Kiên Giang. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/h) giật cấp 11. Nhiều lực lượng đang khẩn trương giúp người dân miền Tây chồng chéo nhà cửa.