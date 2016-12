Bí mật những cuộc ngã giá đau lòng trong thế giới đồng tính

Triệu Văn V kể lại bước trượt trở thành trai bao cho người đồng tính. Vết trượt của một gã trai bao Da cháy nắng, thân hình săn chắc, gương mặt “chuẩn men”, thế nhưng Triệu Văn V. (SN 1991, quê Hải Hậu, Nam Định) lại tự nhận mình là người đồng tính nam. Quá trình điều tra ổ nhóm trộm cắp tài sản là các đối tượng người tỉnh ngoài lang thang trên địa bàn Hà Nội, Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) kiểm tra hành chính công viên Hòa Bình, đã đưa V. cùng một số đối tượng khác đang vạ vật “xin đểu” ở khu vực này về trụ sở để làm rõ. Mặc dù không liên quan đến ổ nhóm trộm, song công viên Hòa Bình là một trong những địa điểm Triệu Văn V. “hành nghề” mại dâm nam. Khoe chiếc áo phông đen body đang mặc trên người là của “một anh” mới quen mua tặng sau cuộc tình chớp nhoáng diễn ra ngay tại công viên, Triệu Văn V. cứ khăng khăng bảo cậu ta không phải là “trai bao” mà chỉ là xong việc, bạn tình tự nguyện mua quà, cho tiền để “đi xe về” chứ “không mua bán gì”. Thế nhưng V. thừa nhận việc “nhận quà” từ bạn tình đồng giới như vậy lại là nguồn kiếm sống chính của anh ta, từ khi gã trai bắt đầu rời quê lên thành phố kiếm sống. Theo V. tâm sự thì anh ta không có được một tuổi thơ trọn vẹn. Bố mẹ ly hôn, chị gái V. ở cùng bố tại Thái Nguyên, còn V. được mẹ đưa về quê ngoại tại Hải Hậu, Nam Định. Nhà nghèo, mẹ V. bươn chải lên Hà Nội làm thuê, để V. ở cùng gia đình người bác ruột. Học hết lớp 9, V. quyết định bỏ học lên Hà Nội, nhưng không phải ở cùng mẹ mà tự kiếm sống bằng rất nhiều công việc như phụ hồ, bán vé số, bán bánh mì... Lang thang ở những chốn như công viên, vườn hoa, một thằng trai mới lớn từ quê ra phố như V. không tránh khỏi sự gạ gẫm của những người đồng tính. Được bao ăn ở, được chu cấp tiền bạc, không phải vất vả mưu sinh như trước, V. bắt đầu cuộc đời của một “trai bao” trong thế giới đồng tính nam. Thực tế, không ít người đồng tính cũng có những đóng góp nhất định cho xã hội. Nhưng với những “trai bao” như Triệu Văn V. thì câu chuyện về người đồng tính chỉ là những cuộc tình nhớp nhúa bắt nguồn từ sự lệch lạc về giới tính, tình dục. Theo lời kể của Triệu Văn V. thì ngoài những chốn công cộng như công viên, bờ hồ, các điểm mát-xa, xông hơi đặc biệt chính là tụ điểm để dân đồng tính nam gặp gỡ, hẹn hò, thậm chí “hành sự” ngay tại đây. V. kể, anh ta thường đến một quán xông hơi 3 tầng ở gần khu vực cầu Long Biên. Sau khi mua vé, khách là những người đồng tính nam vào phòng xông hơi chung tại tầng một để lựa chọn bạn tình cho mình. Gọi là xông hơi nhưng thực chất đây là địa điểm thác loạn công khai của người đồng tính. Các hành vi kích dục được thực hiện ngay tại đây. Đôi nào cần “đi xa” hơn có thể thuê phòng trên tầng 2, hoặc đưa nhau đi nơi khác. Khách vào quán xông hơi đủ mọi thành phần. V. hãnh diện khoe rằng tại đây, anh ta đã “quan hệ” với một số người hoạt động nghệ thuật được công chúng yêu thích. Trong đó, một nam ca sĩ duy trì mối quan hệ thường xuyên với V. Mỗi khi có nhu cầu, nam ca sĩ lại nhắn tin, gọi điện hẹn V. đến nhà riêng trên phố Láng Hạ phục vụ. Khi ra về, V. được ca sĩ này “tặng” từ 500.000 đến 1 triệu đồng để “đi taxi”. Hôm nào hết tiền tiêu, V. chủ động nhắn tin cho nam ca sĩ hỏi “anh có rảnh không?”. Nếu nhận được tin nhắn trả lời, V. đợi đến tối mới mò đến để tránh con mắt dị nghị của những người hàng xóm. V. còn khoe “cuộc tình” một đêm với nghệ sĩ hài X. Quen nhau trong công viên Thống Nhất, sau khi “bắt sóng”, hai bên trao đổi số điện thoại. Ít phút sau, V. nhận được tin nhắn đến một khách sạn gần đó phục vụ. Xong việc, V. được cho tiền để “thuê xe về”. Ổ mại dâm nam núp bóng cơ sở tẩm quất, spa shopboy tại 12C Hàng Than.

Triệu Văn V. khoe, mặc dù không đẹp trai nhưng nhiều khách đồng tính lại mê cái vẻ trai quê khỏe mạnh, mộc mạc của anh ta. Trong danh bạ điện thoại của V. còn lưu giữ trên 200 người mà V. có quan hệ tình dục đồng giới từ khi bước chân vào “nghề” cho đến nay. Có những người thuộc hệ lưỡng tính, nghĩa là có vợ con nhưng vẫn quan hệ với V. Có trường hợp người chồng còn hẹn hò, đưa V. về nhà ngủ chung trong phòng ngủ của vợ chồng.

Sự lệch lạc trong nhận thức khiến những người đồng tính nam bất chấp đạo đức để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Chính vì vậy, câu chuyện của Triệu Văn V. quanh đi quẩn lại chỉ xoay quanh mối quan hệ bệnh hoạn giữa V. và những người đàn ông đồng tính. Đồng tiền kiếm được quá dễ khiến V. ngày càng lười lao động. Sau khi đã trở nên nhẵn mặt tại các quán xông hơi, mát-xa, V. phải dạt ra các khu vực công cộng như vườn hoa, công viên để “bắt khách” thêm.

Tôi hỏi tại sao sức dài vai rộng như vậy mà không kiếm một công việc ổn định? V. lấy lý do bị mặc cảm với những người xung quanh về giới tính của mình. Nhưng thực chất, thói quen dựa vào người khác chu cấp, bị lệ thuộc vào những đồng tiền nhơ nhớp mới là lý do chính khiến không ít trai làng như V. rơi vào bước trượt dài của trai bao đồng tính.

Mại dâm nam núp bóng mát-xa, xông hơi

Những ổ mại dâm nam núp bóng cơ sở mát-xa, xông hơi chính là địa điểm để các đối tượng trai bao như Triệu Văn V. hành nghề, trong đó có cả sinh viên các trường đại học. Mới đây, ngày 19/8, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã triệt phá ổ mại dâm dành cho người đồng tính nam treo biển “Spa shopboy Hà Nội” tại 12C Hàng Than do Tướng Văn Lâm (SN 1990, ở Yên Sơn, Tuyên Quang) làm chủ kinh doanh.

Để hút khách, Tướng Văn Lâm chiêu nạp thanh niên ngoại tỉnh và một số nam sinh viên có ngoại hình bắt mắt, sẵn sàng kiếm tiền bằng công việc phục vụ nhu cầu tình dục của người đồng tính nam. Tại thời điểm kiểm tra, Cơ quan Công an phát hiện có 5 nhân viên nam từ 20-25 tuổi đang thực hiện hành vi mát-xa kích dục cho khách nam đồng tính.

Theo Công an phường Nguyễn Trung Trực, để đối phó với cơ quan chức năng, Tướng Văn Lâm chỉ quảng cáo dịch vụ “phục vụ khách từ A đến Z” trên các diễn đàn, trang web của người đồng tính. Thậm chí Lâm còn đăng quảng cáo, giới thiệu chi tiết từng nhân viên nam phục vụ để khách lựa chọn. Không chỉ phục vụ nhu cầu cho khách ngay tại chỗ, Lâm còn cung cấp dịch vụ nhân viên nam đi tour cùng khách giống như các đường dây sex tour nữ đã bị triệt phá.

Do thu nạp được nhiều nhân viên nam trẻ, phục vụ chu đáo nên quán mát-xa trá hình của Lâm khá đông khách. Phí “dịch vụ” mát-xa là 400.000 đồng/lượt. Ngoài tẩm quất, mát-xa, khách có nhu cầu kích dục tại chỗ sẽ được nhân viên của quán phục vụ. Khách trả tiền “bo” riêng cho nhân viên. Trường hợp khách muốn đưa nhân viên đi nơi khác hành sự phải trả từ 500.000 đến 700.000 đồng/lượt.

Quá trình kiểm tra, Cơ quan Công an đã thu giữ 4 quyển sổ ghi chép việc giao dịch với khách cùng các khoản thu chi. Theo một nam nhân viên khai nhận, tiền “đi khách” mỗi tháng sau khi trừ chi phí được khoảng 10-15 triệu đồng.

Với mức thu nhập này, lại được bao ăn chơi, mua sắm nên không ít thanh niên từ “chuẩn men” ban đầu đã chấp nhận bán dâm, phục vụ khách đồng tính nam. Lâu dần, chính họ bị nhiễm lối sống lệch lạc và trở thành người đồng tính nam.

Như Triệu Văn V. thú nhận, đã có lúc, anh ta muốn dứt ra khỏi thế giới của những người đồng tính để trở về với cuộc sống bình thường bằng cách yêu một người con gái. Thế nhưng, V. vẫn không thể thoát khỏi lối sống hưởng thụ do quan hệ với người đồng tính mang lại. Anh ta vẫn bí mật nhắn tin, hẹn hò, đi khách.

Cô bạn gái đã vô cùng kinh hoàng khi phát hiện ra những tin nhắn mùi mẫn của V. với khách đồng tính. Sau khi chia tay, V. tiếp tục quay lại con đường làm trai bao.

Mời quý độc giả xem video những vụ trộm táo tợn (nguồn Youtube):