Bộ Công an phối hợp với Interpol truy bắt Trịnh Xuân Thanh

Chiều 21/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo về tình hình, kết quả công tác Công an năm 2016; những nhiệm vụ trọng tâm công tác Công an năm 2017.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quyết liệt truy bắt Trịnh Xuân Thanh

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc truy bắt Trịnh Xuân Thanh, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết lực lượng Công an Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và các nước có hợp tác với Việt Nam về truy bắt tội phạm. Tuy nhiên hiện chưa có kết quả cụ thể.

Khi có kết quả chính thức về vụ việc, Bộ Công an sẽ công bố thông tin với báo chí. Với quyết tâm của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an sẽ làm quyết liệt bằng tất cả các biện pháp để truy bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh.

Liên quan đến vụ việc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh không có việc lọt, lộ thông tin khiến Trịnh Xuân Thanh và một số cán bộ thuộc Bộ Công Thương bỏ trốn .

Trong những vụ việc vừa qua, lực lượng Công an đã nắm bắt tình hình và đề phòng trường hợp những đối tượng trốn ra nước ngoài, nhưng khi vụ án chưa khởi tố, lực lượng Công an không được triển khai các biện pháp kiểm soát đối tượng vì phải đảm bảo các quy định về quyền tự do dân chủ của công dân.

"Để hạn chế việc này và ngăn chặn các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trốn ra nước ngoài, sắp tới Bộ Công an sẽ có báo cáo bổ sung, hoàn chỉnh công tác, thể chế liên quan công tác quản lý cán bộ có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa bị khởi tố," Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

Đảm bảo tốt an ninh trật tự trong năm 2016

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong năm 2016, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu và chỉ tiêu đề ra; điều tra khám phá 42.558 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 80.210 đối tượng, đạt tỷ lệ 78,07% (cao hơn 0,95% so với năm 2015). Lực lượng đã phát hiện, xử lý 16.823 vụ tội phạm kinh tế; 244 vụ tội phạm tham nhũng, 3.319 vụ buôn lậu; xử lý 17.622 vụ vi phạm pháp luật môi trường; phát hiện, bắt giữ 18.742 vụ phạm tội ma túy, 28.970 đối tượng (nhiều hơn 1.794 vụ, 2.478 đối tượng so với năm 2015).

Toàn ngành đã giải quyết, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (90,15%). Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội được tăng cường và đạt kết quả tích cực; công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ.

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngày càng được mở rộng, hiệu quả hơn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có chuyển biến tích cực. Trong công tác, chiến đấu, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đã có 148.529 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng; nhiều gương chiến đấu dũng cảm trong công tác phòng, chống tội phạm, 11 chiến sỹ hy sinh anh dũng, 274 chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Những thành tích của lực lượng Công an nhân dân đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Nhấn mạnh những thành tích của lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ năm 2016, lực lượng Công an đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản chiến lược, cũng như xử lý hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam.

Đặc biệt, lực lượng Công an nhân dân đã đảm bảo an ninh, an toàn và góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Nâng cao hiệu quả các mặt công tác

Về phương hướng nhiệm vụ của lực lượng Công an năm 2017, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến an ninh, trật tự của Việt Nam. Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, Bộ Công an đang tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lực lượng Công an tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc nhằm huy động và phát huy ngày càng tốt hơn sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các cơ quan An ninh, Cảnh sát các nước; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đặc biệt, toàn ngành không ngừng cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu của người dân. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đề ra khẩu hiệu hành động trong toàn lực lượng năm 2017, đó là “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

