Bi kịch của cuộc tình qua sóng phát thanh

Một vụ tự thiêu?

Cách biên giới Campuchia khoảng hơn 15km về phía Nam và nằm giữa trung tâm Đồng Tháp Mười, khu du lịch Làng nổi Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, trở thành nơi trải nghiệm những cung bậc thiên nhiên giữa cánh rừng tràm bát ngát, u tịch.

Không ai nghĩ, bức tranh thiên nhiên thanh khiết ấy lại có ngày ẩn chứa một bí ẩn kinh hoàng về một vụ án mạng.

Tờ mờ sáng ngày mùng 5 tết Nhâm Thìn, tức ngày 27-01-2012, nhân chứng Phan Thanh Hùng, cư ngụ gần khu du lịch sinh thái cùng vợ là Bùi Thị Kim Ngân đi bẻ nhánh tràm khô về làm củi để bán. Khi đến bờ đê khu rừng tràm trong khu du lịch thì trông thấy một đống lửa lạ ven đường.

Lạ là vì, vào mùa tết những vạt cỏ khô và lá tràm rụng rất dễ bén lửa, người dân địa phương không dại tạo mối nguy hiểm hỏa hoạn cho xóm làng của mình. Thấy đống lửa đã cháy tàn nhưng còn nghi ngút khói, hai vợ chồng anh tiến đến định dập cho tắt hẳn. Cả hai tá hỏa khi nhận ra giữa đống tro tàn có một thi thể cháy đen. Họ chạy đến trụ sở công an xã cấp báo.

Hiện trường vụ án. Ảnh tư liệu.

Tiếp nhận tin báo án mạng, ngay lập tức, công an huyện huy động lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo nhanh về Công an tỉnh Long An.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong - Phó phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An - thời điểm đó là Đội trưởng Đội Trọng án, kể: "Dù đang trong thời gian nghỉ tết nhưng các bộ phận Cảnh sát Hình sự của công an tỉnh Long An vẫn duy trì lực lượng ứng trực. Nhờ vậy, khi tiếp nhận tin báo án, các bộ phận nghiệp vụ điều tra án mạng đã có mặt tại hiện trường thu thập mọi dữ liệu cần thiết cho công tác điều tra. Nạn nhân là nữ giới, không xác định được nhân dạng".

Nạn nhân tự thiêu hay ai đã sát hại? Đó là điều quan trọng nhất cần xác định để lập án hoặc khép hồ sơ vụ việc.

Hiện trường cho thấy tử thi nằm giữa một tấm thảm tro tàn của lá và nhánh tràm. Xung quanh thảm tro có những dấu hiệu chứng tỏ ai đó đã vun quét lá, nhánh tràm thành đống trước khi đốt. Trong thảm tro có những vết nhựa chảy của áo mưa. Cách nơi tử thi nằm khoảng 5 mét có một chiếc can nhựa loại 5 lít vẫn còn nồng mùi xăng. Vạch bới đống tro phía dưới thi thể nạn nhân, các điều tra viên phát hiện một chiếc nhẫn cưới bằng vàng.

Căn cứ vào chiếc nhẫn cưới bằng vàng, cư dân địa phương đoán với nhau rằng, người phụ nữ nạn nhân vì thất tình nên tìm đến nơi vắng vẻ tự thiêu. Họ suy diễn rằng, nếu kẻ cướp ra tay thì không dại gì bỏ lại chiếc can xăng bằng chứng và cũng không bỏ sót chiếc nhẫn đeo nơi tay nạn nhân.

Tuy nhiên, Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong nhận định ngược lại. Bằng kinh nghiệm của mình, anh giả lập tâm lý hung thủ. Sau khi tưới xăng lên người nạn nhân và trước khi ra tay châm lửa, hung thủ tìm cách đánh lừa cơ quan điều tra. Nếu chiếc can xăng bị thiêu rụi, điều tra viên sẽ không biết nạn nhân "tự thiêu bằng xăng". Hung thủ chừa lại chiếc nhẫn để điều tra viên nghĩ rằng, đây không phải là vụ cướp.

Ngay thời điểm đó, suy nghĩ của Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong cũng chỉ là giả định. Để xác định giả định đó, cần có kết luận bằng khoa học kỹ thuật hình sự.

Quả nhiên, sau vài giờ, một tổ trinh sát đã tìm được nơi bán chiếc can nhựa chứa xăng cho hung thủ. Đó là một tiệm tạp hóa có bán xăng lẻ ở cách vị trí hiện trường vụ án gần 10 km đường bộ.

Chủ tiệm tạp hóa xác nhận chiều hôm trước có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi ghé vào mua 4 lít xăng nhưng không đổ vào xe gắn máy mà mua thêm can nhựa loại 5 lít để chứa. Chủ quán đã khuyến mại cho người đàn ông một bọc nhựa màu đen để chứa chiếc can xăng. Người đàn ông treo chiếc bọc nhựa chứa can xăng vào cổ xe gắn máy rồi phóng đi ra chiều rất vội vã.

Nhân chứng Phan Thanh Hùng.

Mấy ngày sau, kết quả giám định Kỹ thuật Khoa học Hình sự cho thấy: Nạn nhân bị chết do ngạt trước khi bị đốt; nơi vùng cổ có dấu chèn ép; trên cổ tay nạn nhân có dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã từng đeo nhiều nữ trang có hình dạng vòng; nạn nhân có quan hệ tình dục trước khi chết; chiếc nhẫn cưới tìm thấy trong đống tro tàn là của nạn nhân đeo trên ngón tay; những vết nhựa trong đống tro là chiếc áo mưa; trước khi bị đốt, nạn nhân không mặc quần...

Kết quả giám định Kỹ thuật Khoa học Hình sự cho thấy giả định ban đầu của Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong là đúng. Việc còn lại là giải đáp câu hỏi: Nạn nhân là ai? Bị giết do kẻ cướp ra tay hiếp dâm hay do nguyên nhân tình cảm?

Hiện trường không có dấu vết nào làm manh mối dẫn đến câu trả lời.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An thông qua các cơ quan báo chí phát thanh báo tìm tung tích nạn nhân và ngay sau đó nhận được hàng chục tin báo người thân mất tích. Mỗi lần có tin báo người thân mất tích là các điều tra viên và trinh sát lại lên đường xác minh. Điểm cuối của các cuộc xác minh đó đều khiến các điều tra viên vừa mừng vừa lo. Mừng là vì tìm được các "nạn nhân mất tích" đưa về với gia đình.

Hầu hết các trường hợp "mất tích" này đều xuất phát từ nguyên nhân hờn giận gia đình "đi chơi đây đó cho khuây khỏa". Cũng có trường hợp liên quan đến chuyện "cơm không lành, canh không ngọt", người vợ dứt áo ra đi tìm tình mới. Lo là vì, không có trường hợp mất tích nào liên quan đến vụ án xảy ra ở khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập. Nợ án, các Điều tra viên được phân công thụ lý ăn ngồi không yên.

Bất ngờ, vào ngày 2-2-2012, tức 5 ngày sau, một nữ thính giả trung thành của chuyên mục "kết bạn" trên một kênh phát thanh chủ động gọi điện thoại đến trực ban phòng Cảnh sát Hình sự.

Người phụ nữ tự giới thiệu tên là Trần Thị Cẩm Nhung, là công nhân tạm trú tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Với trạng thái lo lắng, chị cho biết mình có người bạn tên Bùi Thị H,, sinh năm 1987, quê Thái Bình, làm công nhân chung công ty và cùng ở chung phòng trọ, đã bị mất tích từ ngày mùng 3 tết, tức 25-01-2012. Tình cờ đọc báo thấy mục truy tìm tông tích nạn nhân bị chết cháy ở khu du lịch Tân Lập, chị nghi đó là bạn mình, tức chị H.,

Ngay lập tức, các Điều tra viên đến tận nơi cư trú của chị Cẩm Nhung tìm hiểu vấn đề.

Chị Cẩm Nhung cho biết, dù ở chung phòng trọ nhưng do chăm chỉ làm việc ở công ty nên chị không biết nhiều về các mối quan hệ cá nhân của chị H.

Chị Cẩm Nhung nhận xét nạn nhân là người hiền lành, nhút nhát, ít tiếp xúc với người lạ, ít đi chơi và rất siêng năng làm việc. Ngoài giờ làm trong xưởng may, chị H. chỉ nằm nhà nghe đài phát thanh.

Đặc biệt, chị H. rất thích theo dõi chương trình kết bạn. Trước khi mất tích vài tuần, chị H. thường điện thoại nói chuyện thân thiết với một người nào đó đến khuya. Khi được hỏi chị H. chỉ bảo, đó là bạn trai mới quen qua chương trình kết bạn. Các điều tra viên thất vọng vì chị Cẩm Nhung không biết tên, tuổi và địa chỉ của người đó.

Được cơ quan điều tra tổ chức nhận dạng tử thi, chị Cẩm Nhung xác nhận, đó chính là chị H. Dù vậy, các điều tra viên vẫn đề nghị chị Cẩm Nhung thu thập mẫu tóc còn lưu ở phòng trọ để giám định ADN. Kết quả giám định của bộ phận Khoa học Kỹ thuật Hình sự xác định: Tử thi bị đốt cháy ở khu du lịch Tân Lập chính là chị Bùi Thị H, quê Thái Bình đang là công nhân may ở thành phố Hồ Chí Minh.

Người đàn ông đa tình

Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong nhớ lại: "Tìm được nhân thân nạn nhân là giải mã được phân nửa vụ án. Tuy nhiên, phân nửa còn lại vẫn còn trong bóng tối. Tiếc là cô Cẩm Nhung không biết người bạn trai mới quen của chị H là ai. Chiếc điện thoại cá nhân của chị H cũng không còn để tìm số điện thoại của nhân vật này. Có thể đó là chìa khóa mở cánh cửa bí mật ẩn chứa nguyên nhân dẫn đến cái chết đau thương của chị H, chúng tôi đề xuất lãnh đạo chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tập trung truy tìm nhân vật này".

Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Long An.

Để tìm nhân vật bí ẩn này, Ban Chuyên án cử nhiều tổ trinh sát ở các bộ phận nghiệp vụ đồng loạt ra quân, chia thành nhiều hướng thu thập thông tin suốt nhiều ngày.

Một đêm cuối tháng 3- 2012, tổ trinh sát giám sát chương trình kết bạn qua đài phát thanh nghe phát thanh viên tâm sự với thính giả: "Chúng tôi xin thành thật xin lỗi thính giả Bùi Thị H, quê Thái Bình, hiện là công nhân khu công nghiệp ở công ty... Không hiểu sao, lá thư chị nhắn gửi cho người bạn mới quen qua chương trình của chúng tôi bị bỏ quên trong tủ hồ sơ. Hôm qua, soạn lại hồ sơ chương trình, chúng tôi tình cờ tìm thấy lá thư này. Muộn còn hơn không! Chúng tôi xin mời anh Trình Văn Tám chủ nhân số điện thoại...........nghe những dòng tâm sự đầy xúc động của bạn H nhé! Lá thư nhắc gửi như sau........".

Toàn bộ chương trình phát thanh được trinh sát ghi âm và báo cáo khẩn đến lãnh đạo Ban Chuyên án. Nhân vật Bùi Thị H được nhắc trong chương trình có nhiều điểm tương đồng với nhân thân của nạn nhân trong vụ án. Ngay trong đêm, một tổ trinh sát đã có mặt tại khu vực cư trú của người đàn ông được nhắc đến trong chuyên mục phát thanh. Đó là một khu nhà trọ công nhân thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bí mật và khéo léo xác minh, các trinh sát biết được Trình Văn Tám sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú ở xã Lâm Lợi, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, hiện sống cùng vợ - là công nhân ở một khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương.

Vợ chồng có một đứa con còn nhỏ. Trình Văn Tám là nhân viên kinh doanh của một công ty thương mại nên thường xuyên đi khắp các tỉnh thành phía Nam. Những người hàng xóm sống cùng dãy trọ của Trình Văn Tám, cho biết: Dù đã có vợ con, nhưng Tám rất đào hoa, có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp. Trong số những người phụ nữ đang bị Tám lừa tình có một phụ nữ trẻ tên D, cư ngụ ở xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Chị D. hoàn toàn không hay biết Tám đã có vợ con. Trong suy nghĩ của chị, Tám là một người đàn ông có việc làm ổn định, thu nhập cao, do mải mê kinh doanh nên đường tình duyên luôn bị trục trặc. Vì tin vào lời đường mật, chị D. đã yêu Tám bằng tình yêu chân thật và có ý định tiến tới hôn nhân với Tám.

(Còn tiếp)