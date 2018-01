Ảnh: Giáp Tết, Hà Nội lại xén vỉa hè mở đường, dân méo mặt

Việc sửa chữa, mở rộng đường là điều cần thiết để Hà Nội giảm ùn tắc giao thông, thế nhưng điều khiến người dân ngao ngán là việc tiến hành mở đường đúng dịp cận Tết Nguyên đán gây khó khăn cho việc đi lại vào giờ cao điểm. Trong ảnh, ngổn ngang công trình mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh được triển khai ngày 8/1/2018. Đường Nguyễn Chí Thanh (từ nút giao Láng đến nút giao Đê La Thành) được mở rộng từ 4 làn xe lên thành 8 làn xe. Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều ngày 19/1, đơn vị thi công đang dồn sức xén dải phân cách để mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh. Quá trình thi công tuyến đường các công nhân để các tấm tôn sắc nhọn dưới lòng đường mà trước đó dùng để làm hàng rào tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Xe máy luồn lách qua những hàng rào chắn chỗ che đậy nắp cống lắp đặt chưa hoàn chỉnh, rất nguy hiểm. Một số đoạn khác người tham gia giao thông "méo mặt" vì nước bẩn rò rỉ ra đường, mỗi khi xe ô tô đi qua bắn tung tóe xung quanh. Người đi bộ vất vả leo trèo qua dải phân cách bị xén chưa hoàn thiện để sang đường. Đường Nghi Tàm, Âu Cơ (Hà Nội) trong 3 tháng nay đơn vị thi công cũng dồn nén việc xây dựng để thi công cây cầu vượt An Dương – Thanh Niên. Tại nút giao thông này thường xuyên bị hỗn loạn, nhất là vào khung giờ cao điểm người đi đường "khóc thét" vì rơi vào cảnh ùn tắc. Dự án thi công hy vọng sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại nút An Dương – Thanh Niên. Tuy nhiên trong quá trình thi công do công trường nằm ngay khu vực chợ đầu mối Long Biên thường tập trung các tiểu thương đi lại đông, cùng với các chợ hoa lớn nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Tại một số đoạn do đang thi công đường xấu gập ghềnh, người đi đường vô cùng khổ sở. Các phương tiện phải di chuyển dưới chân đê (hướng Nghi Tàm về cầu Long Biên) đường đã hẹp lại gặp phải những viên đá, tảng bê tông lớn nằm ngổn ngang nên vô cùng khó khăn. "Đi qua đoạn đường này khổ lắm, nhất là vào khung giờ cao điểm các phương tiện chỉ nhúc nhích được từng cm. Chẳng hiểu sao cứ cận Tết Hà Nội lại làm đường?", anh Nguyễn Vinh Quang (52 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ. Một số đoạn ở đường Nghi Tàm còn bị người dân sống ở sát đường bày các đồ vật ra để không cho các phương tiện leo lên vỉa hè nhà mình. Mái che của người dân chìa hẳn ra phía đường gây cản trở các phương tiện. Tuyến đường Nghi Tàm (hướng đi về cầu Long Biên) thường xuyên bị ùn ứ. Nắng lên bụi bẩn bay mù mịt, mưa xuống thì nhếch nhác, trơn trượt. Trao đổi với Báo chí, chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, đầu năm, nhà thầu, chủ đầu tư "bận lĩnh tiền thưởng", cuối năm bị thúc giục thì mới làm. Việc xây dựng các công trình giao thông dịp cận Tết khiến nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc, bởi lượng người đi mua sắm, chúc tụng nhiều, mật độ đi lại tăng lên, trong khi đó các tuyến phố bị cản trở bởi lô cốt, nút thắt cổ chai.

