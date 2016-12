“Soái ca” chạy xe ôm vì một người con gái gây sốt

Chàng xe ôm có tấm biển: "Xe ôm vì một người con gái" gây sốt cộng đồng mạng.

Câu chuyện này là của một chàng xe ôm có tên Nguyễn Thế Anh (28 tuổi, quê Hà Tĩnh) vốn là một tài xế lái xe đường dài. Có điều, bốn tháng trở lại đây, Thế Anh bỏ ngang công việc ở quê, ra Hà Nội mong tìm gặp được người con gái cùng quê anh yêu duy nhất tên N.T.T.T (18 tuổi) mà anh bị mất liên lạc trong suốt một thời gian dài.

Chia sẻ về chuyện tình cảm ngang trái của mình, Thế Anh kể: “Tôi và cô ấy yêu nhau được hơn 3 năm nay, từ khi cô ấy còn học lớp 11. Hai đứa tình cờ quen nhau trên facebook rồi nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian trò chuyện làm quen, chúng tôi nhận ra rằng, không thể sống thiếu nhau. Do nhà cách xa trường học nên T. ở bán trú. Trong khoảng thời gian này, tôi và cô ấy sống với nhau như vợ chồng.

Hai đứa cũng đã tính tới chuyện tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, do cô ấy còn quá trẻ và muốn học lên cao hơn nên tôi chấp nhận chờ đợi, khi nào cô ấy học xong thì chúng tôi có thể ở bên nhau.

Thế nhưng gần đây, gia đình cô ấy kiên quyết phản đối việc chúng tôi yêu nhau, họ cho rằng hai gia đình không môn đăng hộ đối. Bởi, gia đình nhà cô ấy có truyền thống hiếu học, ai cũng học đại học cả. Trong khi đó tôi chỉ là người lái xe, không có bằng cấp gì...''.

Chàng xe ôm và người yêu lúc còn mặn nồng.

Tiếp lời, chàng xe ôm nói về khoảng thời gian sau khi bị gia đình nhà T phản đối chuyện tình yêu . Cả anh và người yêu đã rất đau khổ và tính đến chuyện bỏ trốn vào trong Nam để có thể ở bên nhau, nhưng cuối cùng anh đã không làm như vậy. Biết T thi đỗ trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Thế Anh đã đưa người yêu ra Hà Nội nhập học.

“Cùng thời điểm đó, T phát hiện mình có thai. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc học tập nên T muốn phá bỏ cái thai ấy, còn tôi thì không muốn điều đó xảy ra. Thế rồi mặc cho tôi khóc lóc, van xin đừng bỏ đứa bé đi nhưng cô ấy vẫn làm.

Sau khi bỏ đứa bé, T. cũng cắt đứt luôn liên lạc với tôi. Cô ấy viết thư cho tôi và nói rằng hai đứa sẽ không thể bên nhau nếu cứ bị gia đình phản đối... Tôi như kẻ điên, cuống cuồng đi tìm T. nhưng không được. Cho rằng T. vẫn ở Hà Nội nên tôi bỏ việc ra đây để tìm cô ấy.'' - Thế Anh buồn rầu kể lại.

Để có tiền đi tìm người yêu, Thế Anh đã làm đủ mọi công việc, từ trông xe cho tới bốc vác và giờ là chạy xe ôm. Nhiều lần hết tiền, anh phải ngủ ngoài đường, ngoài công viên... Có người thấy vậy thương tâm đã cho anh chút thức ăn cầm hơi để tiếp tục tìm kiếm bạn gái đã mất liên lạc.

May mắn với chàng xe ôm khi tình cờ gặp được chị gái của T. Tuy nhiên, người chị không cho Thế Anh biết chỗ của T ở dù biết được tình cảm của hai người. Dù vậy, chàng xe ôm vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Thế Anh bày tỏ: “Tôi biết, cô ấy vẫn còn yêu tôi nhiều lắm nhưng không đủ can đảm để trở về với tôi. Do vậy, tôi sẽ chứng minh cho cô ấy thấy rằng, dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn yêu cô ấy cho đến hơi thở cuối cùng”.