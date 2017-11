Bắt thêm một đối tượng trong vụ khởi tố 17 cán bộ ở Sơn La

(Kiến Thức) - Cơ quan An ninh điều tra vừa bắt tạm giam, khám xét nơi ở của bị can Đèo Văn Ban - nguyên cán bộ UBND huyện Mường La.

Thông tin mới nhất liên quan vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến bồi thường đất đai tại khu vực Nhà máy thủy điện Sơn La khiến 17 đối tượng bị khởi tố, ngày 20/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thực lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của bị can Đèo Văn Ban (61 tuổi, nguyên cán bộ UBND huyện Mường La, bí thư chi bộ bản Co Chai, xã Mường Chùm) để điều tra về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.



Bước đầu Cơ quan An ninh điều tra xác định gia đình ông Ban có diện tích đất được đền bù trong dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Diện tích đất này đã được đền bù từ năm 2005.

Cơ quan điều tra khám nhà đối tượng Đèo Văn Ban.

Năm 2014, khi tỉnh Sơn La có chủ trương giao UBND huyện Mường La đo đạc bản đồ xem xét phần đã bồi thường và chưa bồi thường di dân tái định cư để lập phương án trình UBND tỉnh. Lợi dụng chủ trương này, ông Ban đã cùng với đã cùng với nhóm cán bộ vừa bị khởi tố hợp thức hóa nhiều giấy tờ để nhận tiền đền bù gây thiệt hại cho nhà nước hàng tỉ đồng.

Cụ thể diện tích đất nhà ông Ban khoảng 4,5 ha, tại thời điểm năm 2014 nhiều phần đất đã bị ngập nước không thể đo đạc được nhưng vẫn được lập hồ sơ đo đạc và nâng khống lên hơn 17ha để nhận tiền đền bù.

Tương tự, cùng với thủ đoạn trên, mặc dù thực tế diện tích đất của một số hộ dân là đất ngập nước không thể đo đạc, nhưng trên hồ sơ chi trả đền bù bổ sung vẫn đầy đủ bản vẽ .Các bị can đã dùng cách này để lập khống, làm tăng diện tích đất lên nhiều lần để rút ruột tiền ngân sách nhà nước.

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Sơn La đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 14 bị can trong đó có trong đó có hai ông Trương Tuấn Dũng, phó giám đốc Sở Tài chính và Phan Tiến Diện, phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sơn La.

Có 2 bị can được áp dụng biện pháp tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú, trong đó có ông Triệu Ngọc Hoan, giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sơn La. Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 17 bị can trong vụ án này.

Trước đó, Thượng tá Trần Thanh Sơn – Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Sơn La cho biết, qua công tác nghiệp vụ, công an tỉnh Sơn La phát hiện một số dấu hiệu vi phạm trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp khu vực mặt bằng xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La (Công tác giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy bắt đầu từ 2003 đến 2010).

Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh được một số đối tượng có sai phạm với các hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi sai phạm của từng đối tượng ở các khâu đo đạc, lập bản đồ địa chính, thẩm định, thu hồi và bồi thường hỗ trợ không đúng quy định… gây thiệt hại cho Nhà nước.