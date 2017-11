Sơn La: Khởi tố giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố 12 bị can tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và 4 bị can tội tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

Để điều tra về các vi phạm liên quan đến công tác đền bù, di dân tái định cư thủy điện Sơn La (tại huyện Mường La), Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 17 đối tượng (có 15 đảng viên) và ra lệnh tạm giam 15 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can.



Theo công an tỉnh Sơn La, trong số 17 đối tượng bị khởi tố có 12 đối tượng bị khởi tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại diện Công an tỉnh Sơn La thông tin vụ việc trên.

Danh sách cụ thể gồm bị can Trương Tuấn Dũng (SN 1960) - nguyên Phó CT thường trực huyện Mường La, nguyên CT hội đồng bồi thường tái định cư huyện. Lúc bị bắt là Phó GĐ Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

Phan Tiến Diện (SN 19750 - nguyên Phó CT thường trực huyện Mường La; nguyên CT hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện. Lúc bị bắt giữ chức Phó GĐ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sơn La.

Phan Đức Chính (SN 1961) – nguyên Trưởng ban quản lý di dân tái định cư; nguyên Phó CT hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư huyện mường la. Lúc bị khởi tố là Trưởng phòng TNMT huyện Mường La.

Phan Xuân Khoa (SN 1974) – Phó trưởng Ban quản lý di dân tái định cư huyện Mường La.

Trần Mạnh Trì (SN 1977) – Phó trưởng ban Ban quản lý di dân tái định cư huyện Mường La; thành viên hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Mường La.

Mai Văn Quang (SN 1973) - Phó GĐ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Sơn La.

Ngoài ra còn có, Bùi Văn Tân (SN 1979) - Tổ trưởng tổ đo đạc phòng kỹ thuật thuộc VP đăng ký đất đai tỉnh Sơn La; Vũ Hồng Giang (SN 1984) – Nhóm trưởng Tổ đo đạc Cty tư vấn và đo đạc Bảo Bình; Nguyễn Văn Thanh (SN 1970) – Phó trưởng phòng kỹ thuật, Sở TNMT tỉnh Sơn La; Lê Quang Duy (SN 1986) – Cán bộ tổ thẩm định Phòng TNMT huyện Mường La; Ngô Xuân Vân (SN 1964) – chuyên viên tổ thẩm định Phòng TNMT huyện Mường La; Tòng Văn Thành (SN 1979) - nguyên Trưởng Phòng TNMT huyện Mường La; thời điểm bị khởi tố là bí thư xã Chiềng Hoa.

Công an tỉnh Sơn La cũng khởi tố 4 bị can tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm Triệu Ngọc Hoan (SN 1958) – GĐ Sở TNMT tỉnh Sơn La; Sòi Ngọc Hùng 1967 – GĐ văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La; Đỗ Tiến Đồng – 1978 GĐ Trung tâm kỹ thuật, Sở tm tỉnh Sơn La; Cà Văn Tỉnh 1979 – nguyên cán bộ địa chính xã Tạ Bú (Mường La). Chỉ huy trưởng BCHQS xã Tạ Bú.

Đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết, trong 3 ngày từ 16 đến 18/11, cơ quan An ninh điều tra chủ trì, cùng VKSND tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét 14 bị can; tống đạt quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cứ trú với 2 bị can.

“Các trường hợp là đảng viên bị khởi tố, tạm giam được thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Đảng. Các trường hợp là cán bộ bị khởi tố hình sự nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hiện cơ quan an ninh điều tra đang khẩn trương thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật”, đại diện Công an tỉnh Sơn La thông tin.