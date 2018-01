Bắt quả tang gái xinh như mộng mua ma túy về dùng

Ngày 6/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1999), trú tại thôn An Thung, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy .



Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 22h15 ngày 5/1, tổ công tác PA12 do ông Nguyễn Xuân Tiến, Đội trưởng Đội TTKSGT Số 2 - PC67, Công an tỉnh Quảng Ninh khi đang làm nhiệm vụ tại Km114+700 trên QL18 thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long thì phát hiện chiếc taxi 4 chỗ mang BKS: 14A - 212.49 di chuyển theo hướng Hạ Long – Cẩm Phả có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng Hương tại cơ quan công an.

Chiếc xe taxi bị lực lượng chức năng phát hiện chở đối tượng cất giấu ma túy trong người.

Ngay sau đó, các đối tượng được đưa về trụ sở công an để đấu tranh, làm rõ. Tại đây, Hương khai nhận “hàng” mang theo trong người là ma túy tổng hợp được cô mua về để sử dụng.

Hiện, vụ việc được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP Hạ Long thụ lý và xử lý theo quy định.